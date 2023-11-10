Мисс Вселенная Украина креативно представила национальный костюм

Ангелина Усанова представила уникальный образ. Фото: Instagram/missukraine_universe

Уже в следующую субботу в Сальвадоре (Центральная Америка) пройдет финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". А за два дня до этого красавицы презентуют членам жюри национальные костюмы. Представительница Украины Ангелина Устинова подошла к этому с креативом.

Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

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Чтобы привлечь внимание международного сообщества к событиям в Украине и идее костюма, обладательница титула "Мисс Вселенная Украина-2023", певица и музыкант Ангелина Усанова написала песню Peace (с английского — мир), на которую в Киеве отсняли видеоклип. Чтобы лучше передать символизм костюма, в съемках клипа участвовали дети.

Локацией трогательного видео стал Национальный художественный музей Украины, а режиссером клипа выступил клипмейкер Руслан Махов.

По словам Национального комитета "Мисс Вселенная Украина", голубая ткань костюма, получившего название "Берегиня Матери", — символ мирного, тихого неба без ракет. Белый и молочный цвета — символы мира. Синий и желтый — цвета флага Украины.

Золотые элементы костюма "Берегиня Мать" — это броня, символизирующая силу каждой украинской матери, защищающей своих детей. Фигурка маленького золотого ангелочка — символ бесценной жизни каждого ребенка.

Костюм создавался в Украине почти два месяца. Для производства было использовано 35 метров шифоновых и органзовых тканей. Поверх ткани напечатан принт в виде облаков и голубого неба. Некоторые элементы костюма разрабатывались и печатались на 3D-принтере. Для украшения костюма использовано около 45 тысяч декоративных камней.

"Дети не начинают войны, но именно они не в состоянии себя защитить. Национальный костюм в этом году — наше посвящение большой, священной и безусловной материнской любви и беззащитности детей перед глазами войны. Матери всей Украины умоляют и мечтают о чистом и защищенном небе без ракет. Молятся за жизнь своих детей, которых безжалостно уносит война. Мир должен запомнить ужасную статистику, чтобы защитить украинских детей", — прокомментировала президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова.

Напомним, ранее мы писали, что украинка стала королевой красоты известного конкурса в США. Также мы рассказывали, что "Мисс Вселенная Украина" призналась, как пережила личную драму.