"Мисс Вселенная Украина" показала, как выглядела к конкурсу красоты и рассекретила свой вес

"Мисс Вселенная Украина" показала, как выглядела до конкурса красоты, и рассекретила свой вес
"Мисс Вселенная Украина", модель Ангелина Усанова пообщалась с фолловерами. Девушка показала фото, на котором позирует во времена, когда у него еще не было титула королевы красоты.
Снимок Ангелина запостила в соцсети.
Никогда себе не изменять
Модель показала снимок, на котором позирует в обычной куртке и кроссовках еще до победы в конкурсе красоты.
"Меня пригласили заполнить анкету, услышав мою историю. Я в свою очередь решила использовать свой шанс, чтобы донести до всего мира то, что болит украинцам больше всего — мир и война, темы, которые я изучала в йоге последние годы", — прокомментировала Усанова свое участие в конкурсе красоты.
Поклонники спросили о модельных параметрах девушки. Ангелина рассказала, что ее рост составляет 173 сантиметра, а вес — 59 килограммов. Ранее модель получила шквал критики по поводу своей фигуры.
"Никогда не критикуйте себя, особенно в самые сложные периоды вашей жизни. Потому что настоящая любовь к себе — это любить себя, несмотря ни на что, верить в себя, и никогда себе не изменять. Особенно, когда вы на дне. Потому что у вас есть только вы", — убеждена Усанова.
Напомним, "Мисс Вселенная Украина" прикрыла роскошные формы корсетом в откровенной съемке.
Ранее в Киеве выбрали самую красивую украинку, которая поедет на конкурс "Мисс Вселенная".