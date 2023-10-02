"Мисс Вселенная Украина" показала, как выглядела к конкурсу красоты и рассекретила свой вес

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Мисс Вселенная Украина", модель Ангелина Усанова пообщалась с фолловерами. Девушка показала фото, на котором позирует во времена, когда у него еще не было титула королевы красоты.

Снимок Ангелина запостила в соцсети.

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Никогда себе не изменять

Модель показала снимок, на котором позирует в обычной куртке и кроссовках еще до победы в конкурсе красоты.

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Меня пригласили заполнить анкету, услышав мою историю. Я в свою очередь решила использовать свой шанс, чтобы донести до всего мира то, что болит украинцам больше всего — мир и война, темы, которые я изучала в йоге последние годы", — прокомментировала Усанова свое участие в конкурсе красоты.

Поклонники спросили о модельных параметрах девушки. Ангелина рассказала, что ее рост составляет 173 сантиметра, а вес — 59 килограммов. Ранее модель получила шквал критики по поводу своей фигуры.

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Никогда не критикуйте себя, особенно в самые сложные периоды вашей жизни. Потому что настоящая любовь к себе — это любить себя, несмотря ни на что, верить в себя, и никогда себе не изменять. Особенно, когда вы на дне. Потому что у вас есть только вы", — убеждена Усанова.

Напомним, "Мисс Вселенная Украина" прикрыла роскошные формы корсетом в откровенной съемке.

Ранее в Киеве выбрали самую красивую украинку, которая поедет на конкурс "Мисс Вселенная".