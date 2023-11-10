Мисс Вселенная Украина призналась, общается ли на конкурсе красоты с представительницей России

Мисс Вселенная Украина Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова недавно на вечеринке в рамках конкурса "Мисс Вселенная" оказалась рядом с представительницей России. Модель решила ответить на вопрос фолловеров, имела ли общение с россиянкой.

Об Усанове рассказала в Instagram.

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По словам украинки, с представительницей России на конкурсе красоты она не общалась. К тому же девушек "развели" в разные группы.

Мисс Вселенная Украина Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Представительница от России не проявляет никакого интереса со мной общаться. К тому же мы находимся на разных этажах, в разных группах, у нас совершенно разные планы на день, поэтому мы вообще не видимся", — прокомментировала Усанова.

Усанова говорит, что в Сальвадоре люди очень поддерживают нашу страну. Переживают, хотят победы и мира Украине. График Усановой на конкурсе очень плотный. Фоловеры поинтересовались, из чего состоит день украинской красавицы.

"Расписание ежедневно разное, обычно мы просыпаемся в 5 утра, потом идем на завтрак, потом, в зависимости от программы, идем каждая в свою группу. Например, сегодня мы имеем прекрасное мероприятие, которое помогает детям с врожденными пороками лица, — комментирует звезда и добавляет, — для меня большая честь и я горжусь тем, что я украинка, и имею возможность представлять Украину в такое сверхтяжелое время нашей истории в конкурсе красоты, потому что наша красота — это первое, чем Украина славится. Быть лицом, душой, голосом наших женщин — это большая честь. И я очень рада, что вы меня поддерживаете".

Напомним, "Мисс Вселенная Украина" показала, как выглядела до конкурса красоты, и рассекретила свой вес.

Ранее "Мисс Вселенная Украина" рассказала, как пережила личную драму.