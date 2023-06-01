Миша Коллинз прошелся по разминированным полям Черниговской области.

Миша Коллинз: Фото: Андрей Ющак

Американский актер Миша Коллинз, известный ролью Ангела Кастиила в сериале "Сверхестественное", приехал на территорию Черниговской области.

Об этом говорится на официальной странице фандрейзинговой платформы United24 в Instagram.

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Актер посетил территорию Черниговской области, где проходят работы по разминированию. Только в двух километрах от этого места располагались позиции российских войск.

Актер проведет день с военными Государственной специальной службы транспорта и увидит взрыв оставленных российской армией мин и боеприпасов.

Гидом актера на первой локации стал военный позывной "Академик" — кандидат биологических наук. До полномасштабного вторжения он работал научным сотрудником Национальной академии наук Украины.

Недавно американский актер Миша Коллинз лично встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал новым послом фандрайзинговой платформы UNITED24.

Кроме сериала "Сверхъестественное", Миша Коллинз также играл в сериалах "CSI: Место преступления", "Все женщины — ведьмы", "24", "Части тела", "Вне времени" и многих других. Но настоящей звездой его сделала роль ангела Кастиэля.

Актер поддержал Украину и украинцев с первого дня вторжения РФ.

Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.