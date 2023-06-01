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Миша Коллинз прошелся по разминированным полям Черниговской области

1 июня 2023 13:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Миша Коллинз прошелся по разминированным полям Черниговской области.
Миша Коллинз: Фото: Андрей Ющак
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американский актер Миша Коллинз, известный ролью Ангела Кастиила в сериале "Сверхестественное", приехал на территорию Черниговской области.

Об этом говорится на официальной странице фандрейзинговой платформы United24 в Instagram.

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Актер посетил территорию Черниговской области, где проходят работы по разминированию. Только в двух километрах от этого места располагались позиции российских войск.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Актер проведет день с военными Государственной специальной службы транспорта и увидит взрыв оставленных российской армией мин и боеприпасов.

Гидом актера на первой локации стал военный позывной "Академик" — кандидат биологических наук. До полномасштабного вторжения он работал научным сотрудником Национальной академии наук Украины.

Недавно американский актер Миша Коллинз лично встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал новым послом фандрайзинговой платформы UNITED24.

Кроме сериала "Сверхъестественное", Миша Коллинз также играл в сериалах "CSI: Место преступления", "Все женщины — ведьмы", "24", "Части тела", "Вне времени" и многих других. Но настоящей звездой его сделала роль ангела Кастиэля.

Актер поддержал Украину и украинцев с первого дня вторжения РФ.

Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.

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