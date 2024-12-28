Мішель Андраде у ДТЕК працювала у ремонтній бригаді — відео

Співачка Мішель Андраде. Фото: скриншот

Співачка Мішель Андраде несподівано змінила місце роботи. Виконавиця спробувала себе у ролі працівниці ДТЕК, щоправда, лише на один день.

Відео із стажування зірки з'явилося на YouTube.

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Мішель Андраде приєдналася до ремонтної бригади

Співачка вперше в життя спробувала попрацювати у ремонтній бригаді та опанувати професію фахівця електролабораторії. Разом із фахівцями енергетичної компанії Мішель вирушила на пошук пошкодження кабельної лінії.

Пройти таке стажування Андраде вирішила не просто так. Таким чином співачка привернула увагу до важливої роботи енергетиків та привітати їх із професійним святом.

До ініціативи також долучаться й інші зірки шоубізнесу. Зокрема, Андраде натякнула, що скоро глядачі побачать, як співак Володимир Дантес буде справлятися із роботою у ДТЕК.

Раніше колишній бойфренд Мішель Андраде звернувся до Тіни Кароль.

Також у мережі з'явилися кадри з Борисом Джонсоном, який знявся в українському фільмі.