Мишель Андраде в ДТЭК работала в ремонтной бригаде — видео

Певица Мишель Андраде. Фото: скриншот

Певица Мишель Андраде неожиданно сменила место работы. Исполнительница попробовала себя в роли работницы ДТЭК, правда, только на один день.

Видео по стажировке звезды появилось на YouTube.

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Мишель Андраде присоединилась к ремонтной бригаде

Певица впервые в жизнь попыталась поработать в ремонтной бригаде и овладеть профессией специалиста электролаборатории. Вместе со специалистами энергетической компании Мишель отправилась на поиск повреждения кабельной линии.

Пройти такую стажировку Андраде решила не просто так. Таким образом певица привлекла внимание к важной работе энергетиков и поздравила их с профессиональным праздником.

К инициативе также присоединятся и другие звезды шоу-бизнеса. В частности, Андраде намекнула, что скоро зрители увидят, как певец Владимир Дантес будет справляться с работой в ДТЭК.

Ранее бывший бойфренд Мишель Андраде обратился к Тине Кароль.

Также в сети появились кадры со снявшимся в украинском фильме Борисом Джонсоном.