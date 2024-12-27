Микита Ломакін з шоу Х-Фактор" та "Голос країни" звернувся до Тіни Кароль

Зірка шоу Х-Фактор та "Голос країни" звернувся до Тіни Кароль
Музична продюсерка нацвідбору на Євробачення-2025, співачка Тіна Кароль опублікувала знімки з нової фотосесії. Вона привернула увагу зірки шоу Х-Фактор та "Голос країни-11" Микити Ломакіна.
Його коментар з’явився під дописом артистки в Instagram.
Ломакін написав Тіні Кароль
Співачка, якій наступного місяця виповниться 40 років, змінила образ. Вона зібрала волосся, яке зазвичай розпущене, в косу. Свій образ Тіна доповнила відвертим одягом, акцент якого, зокрема, був на декольте.
"Забери мене, коли ходить сон. Коли ходить сон край моїх вікон", — підписала фото Кароль.
Микита Ломакін, який був підопічним Кароль в шоу "Голос країни-11", зазначив — саме на таке перевтілення співачки він очікував. Зірковий уродженець окупованого Криму зробив артистці публічний комплімент.
"Дуже чекав таку тебе. Знову все і всіх розірвала на очах і енергетичний апгрейд. Як і очікувалось, але краще", — написав 26-річний Ломакін.
Відповідати на коментар Тіна Кароль не стала. За три години яскраві фото артистки набрали понад 30 тисяч лайків. Їх, зокрема, залишили співачки TAYANNA, VIRA (Віра Брежнєва), Олександра Заріцька (KAZKA), телеведуча Катерина Осадча, акторка Ольга Сумська, співак, військовослужбовець Віталій Козловський.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль показала себе у юності. Також ми розповідали, як Кароль прикрасила оселю до новорічних свят.
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