Микита Ломакін з шоу Х-Фактор" та "Голос країни" звернувся до Тіни Кароль

Співак Микита Ломакін. Фото: Instagram/nikitalomakinofficial

Музична продюсерка нацвідбору на Євробачення-2025, співачка Тіна Кароль опублікувала знімки з нової фотосесії. Вона привернула увагу зірки шоу Х-Фактор та "Голос країни-11" Микити Ломакіна.

Його коментар з’явився під дописом артистки в Instagram.

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Співачка, якій наступного місяця виповниться 40 років, змінила образ. Вона зібрала волосся, яке зазвичай розпущене, в косу. Свій образ Тіна доповнила відвертим одягом, акцент якого, зокрема, був на декольте.

"Забери мене, коли ходить сон. Коли ходить сон край моїх вікон", — підписала фото Кароль.

Нова фотосесія Тіни Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Зміни співачки привернули увагу багатьох користувачів соцмереж. Фото: Instagram/tina_karol

Микита Ломакін, який був підопічним Кароль в шоу "Голос країни-11", зазначив — саме на таке перевтілення співачки він очікував. Зірковий уродженець окупованого Криму зробив артистці публічний комплімент.

"Дуже чекав таку тебе. Знову все і всіх розірвала на очах і енергетичний апгрейд. Як і очікувалось, але краще", — написав 26-річний Ломакін.

Відповідати на коментар Тіна Кароль не стала. За три години яскраві фото артистки набрали понад 30 тисяч лайків. Їх, зокрема, залишили співачки TAYANNA, VIRA (Віра Брежнєва), Олександра Заріцька (KAZKA), телеведуча Катерина Осадча, акторка Ольга Сумська, співак, військовослужбовець Віталій Козловський.

Свій образ Кароль доповнила відвертим одягом. Фото: Instagram/tina_karol

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль показала себе у юності. Також ми розповідали, як Кароль прикрасила оселю до новорічних свят.