Ксения Мишина показала стальной пресс - фото

Украинская актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина наслаждается отпуском в Таиланде. Звезда сериала "Крепостная" похвасталась стальным прессом в розовом бикини.

Кадрами из путешествия артистка поделилась в Instagram.

Читайте также:

Мишина показала стройную фигуру

На новых фото актриса позировала у бассейна в розовом бикини, которое удачно подчеркнуло ее загорелое и стройное тело. Звезда дополнила образ бейсболкой в тон. Артистка решила вдохновить поклонников на мысли о том, что все что с нами происходят — это отражение наших мыслей и ощущений.

"Каждый наш день — это череда изменений, которые мы переживаем. Они вдохновляют, они тревожат. Но в своей сути они всегда естественны. Мы научились делить события на желательные и нежелательные, на плохие и хорошие, пытаясь удержать жизнь в привычных и комфортных границах. Но кто сказал, что то, что происходит не по плану, идет не так? Мир вокруг — это отражение наших мыслей и ощущений", — подписала кадры Мишина.

Звезда добавила, что не стоит переживать из-за того, что все идет не по плану, ведь "сила жизни заключается в спонтанности и изменчивости".

Напомним, ранее мы писали, что Ксения Мишина объяснила, почему прекратила сотрудничество с телеканалом ТЕТ. Также мы рассказывали, что Мишина показала стальной пресс в латексном топе.