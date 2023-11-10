Мишина рассказала, как отец ее сына пытался вернуться в их жизнь

Актриса Ксения Мишина с сыном Платоном. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина рассказала о том, как отец ее сына Платона решил вернуться в их жизнь после 10 лет отсутствия. Звезда призналась, что сначала хотела дать шанс мужчине, но впоследствии поняла его истинные мотивы.

Об этом Мишина рассказала на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай "RAMINA" в проекте "30+".

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Мишина признается, что они с бывшим не планировали беременность, но и не удивились, когда это произошло. Мужчина сначала даже был рад новости, но уже на пятом месяце беременности Мишина вынуждена была уйти от него, так как отношения стали невыносимыми.

"Случилось то, что он появился в нашей жизни с Платоном после 10 лет, и сказал: "Я себя не оправдываю, но я просто испугался. Я боюсь и не знаю, что дальше делать". Сын все знает. Никогда до 10 лет не спросил, кто его отец и где он. Он чувствует, что чего-то в его жизни не хватает, но в наших личных разговорах я ему объяснила, что такая у него судьба, он разберется позже, а когда его отец появился через 10 лет, я видела, что мой сын не понимает, кто это и что с этим делать. В начале войны появился отец, я подумала, кто я такая, чтобы не познакомить ребенка с отцом. Я спросила у сына, хочешь ли познакомиться. Он согласился, они познакомились, но через некоторое время я поняла, что у отца цель не построить отношения с сыном, а со мной закрыть какие-то вопросы. И когда он сказал однажды: "Я что-то не испытываю настоящей любви к ребенку", я его послала", — рассказала Мишина.

Актриса сделала выводы после расставания с отцом сына.

"Когда я смотрю на эту ситуацию спустя столько лет, я очень благодарна, что именно такая ситуация меня вскормила, вырастила, дала силу, энергию достичь всего в чем я нуждаюсь и чего хочу", — комментирует Мишина.

Напомним, сын Ксении Мишиной устроил ей забавную фотосессию на пальме.

Ранее Ксения Мишина показала свои "некрасивые" фото.