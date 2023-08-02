Мобилизованный Козловский показал фото с амуницией
Недавно певец Виталий Козловский закончил военную подготовку и принял присягу. Поклонники артиста убеждены, что он получил распределение на передовую
На такие мысли натолкнула их публикация Козловского в Instagram.
Готов защищать родную землю
На снимке, которым поделился певец, он снят в автомобиле с военной амуницией.
"Спасибо всем Людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", — прокомментировал публикацию Виталий.
Фоловеры начали восторженно комментировать публикацию, а актриса Ольга Сумская написала, что молится за певца.
В июне Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку и закончил учебу, после которой его ждет распредиление на фронт.
Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.
Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как стреляет из оружия.