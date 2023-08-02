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Мобилизованный Козловский показал фото с амуницией

2 августа 2023 17:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мобилизованный Козловский показал фото с амуницией
Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно певец Виталий Козловский закончил военную подготовку и принял присягу. Поклонники артиста убеждены, что он получил распределение на передовую

На такие мысли натолкнула их публикация Козловского в Instagram.

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На снимке, которым поделился певец, он снят в автомобиле с военной амуницией.

"Спасибо всем Людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", — прокомментировал публикацию Виталий.

 

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Фоловеры начали восторженно комментировать публикацию, а актриса Ольга Сумская написала, что молится за певца.

В июне Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку и закончил учебу, после которой его ждет распредиление на фронт.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как стреляет из оружия.

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