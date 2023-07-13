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Мобілізований Козловський розповів про свій розпорядок дня та скільки з ним побратимів

13 липня 2023 15:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мобілізований Козловський розповів про свій розпорядок дня та скільки з ним побратимів
Співак Віталій Козловський в ЗСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяця 38-річний співак Віталій Козловський пішов до ЗСУ. Зараз він проходить навчання на одному з полігонів та активно публікує фото та відео звідти. У новій публікації зірковий захисник України розповів про свій розпорядок дня та побратимів. 

Вона доступна у соцмережах Козловського. 

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Віталій опублікував фотографію зі зброєю в руках на тлі ялинки. Скоріш за все співак зробив знімок на полігоні. У підписі Козловський зауважив, що настали фінальні дні його навчання в ЗСУ. Куди далі він відправиться, Віталій не розповів. Проте поділився з підписниками своїм розпорядком дня. 

"Основа всього тут дисципліна. Підйом о 6. Відбій о 22. Якщо вночі тривога - йдемо в укриття. Безпека важлива! Цілий день — виснажливі тренування. У неділю є можливість трохи відпочити, відновити сили", — розповів Віталій.

За словами Козловського, в його взводі 14 захисників. Усі побратими Віталія з різних куточків України та різних професій. 

"Абсолютно різні, але схожі і єдині в пориві захищати рідну Україну. Коли є велика мотивація, тоді є і сили. Навіть тоді, коли їх нема", — підсумував Козловський.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Віталій Козловський (@vkozlovsky_music)

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилися умови життя Віталія Козловського після мобілізації. Також ми писали, що саме Козловський у військовій формі розповів про перші тижні в ЗСУ.

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