Мобілізований Козловський розповів про свій розпорядок дня та скільки з ним побратимів

Співак Віталій Козловський в ЗСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Минулого місяця 38-річний співак Віталій Козловський пішов до ЗСУ. Зараз він проходить навчання на одному з полігонів та активно публікує фото та відео звідти. У новій публікації зірковий захисник України розповів про свій розпорядок дня та побратимів.

Вона доступна у соцмережах Козловського.

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Віталій опублікував фотографію зі зброєю в руках на тлі ялинки. Скоріш за все співак зробив знімок на полігоні. У підписі Козловський зауважив, що настали фінальні дні його навчання в ЗСУ. Куди далі він відправиться, Віталій не розповів. Проте поділився з підписниками своїм розпорядком дня.

"Основа всього тут — дисципліна. Підйом о 6. Відбій о 22. Якщо вночі тривога - йдемо в укриття. Безпека важлива! Цілий день — виснажливі тренування. У неділю є можливість трохи відпочити, відновити сили", — розповів Віталій.

За словами Козловського, в його взводі 14 захисників. Усі побратими Віталія з різних куточків України та різних професій.

"Абсолютно різні, але схожі і єдині в пориві захищати рідну Україну. Коли є велика мотивація, тоді є і сили. Навіть тоді, коли їх нема", — підсумував Козловський.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилися умови життя Віталія Козловського після мобілізації. Також ми писали, що саме Козловський у військовій формі розповів про перші тижні в ЗСУ.