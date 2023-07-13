Мобилизированный Козловский рассказал о своем распорядке дня и сколько с ним побратимов

Певец Виталий Козловский в ВСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

В прошлом месяце 38-летний певец Виталий Козловский ушел в ВСУ. Сейчас он проходит обучение на одном из полигонов и активно публикует фото и видео. В новой публикации звездный защитник Украины рассказал о своем распорядке дня и побратимах.

Она доступна в соцсетях Козловского.

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Виталий опубликовал фотографию с оружием в руках на фоне елки. Скорее всего, певец сделал снимок на полигоне. В подписи Козловский отметил, что настали финальные дни его обучения в ВСУ. Куда дальше он отправится, Виталий не поведал. Однако поделился с подписчиками своим распорядком дня.

"Основа всего здесь — дисциплина. Подъем в 6. Отбой в 22. Если ночью тревога — идем в укрытие. Безопасность важна! Целый день — изнурительные тренировки. В воскресенье есть возможность немного отдохнуть, восстановить силы", — рассказал Виталий.

По словам Козловского, в его взводе 14 защитников. Все побратимы Виталия из разных уголков Украины и разных профессий.

"Абсолютно разные, но похожие и единственные в порыве защищать родную Украину. Когда есть большая мотивация, тогда есть и силы. Даже тогда, когда их нет", — подытожил Козловский.

Напомним, ранее мы писали, как изменились условия жизни Виталия Козловского после мобилизации. Также мы писали, что именно Козловский в военной форме рассказал о первых неделях в ВСУ.