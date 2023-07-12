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Віталій Козловський показав, як змінилися умови його життя після мобілізації

12 липня 2023 20:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Віталій Козловський показав, як змінилися умови його життя після мобілізації
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Відомий український співак та заслужений артист України Віталій Козловський проходить бойову підготовку. Зірка скоро долучиться до лав ЗСУ.

Відео з війських навчань з’явилося на офіційній сторінці Віталія Козловського в Instagram.

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Співак нещодавно отримав повістку та вирушив в армію. Тепер замість звичного затишного помешкання та сцени артист проводить час в польових умовах. Компанію Віталію склали котики, з якими він привітно поспілкувався.

 

Співак Віталій Козловський показав життя у польових умовах. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський показав життя у польових умовах. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський показав життя у польових умовах. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський показав життя у польових умовах. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Артист не приховує, що підготовка дається йому непросто. За словами Віталія, перший тиждень був напруженим і інтенсивним. Артист відчував втому як фізичну, так і моральну. Іноді від навантаження немов не вистачає енергії.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський показав, як йому збрили бороду в армії.

Раніше відомий виконавець Віталій Козловський показав, як він стріляє зі зброї.

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