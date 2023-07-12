Віталій Козловський показав, як змінилися умови його життя після мобілізації
Відомий український співак та заслужений артист України Віталій Козловський проходить бойову підготовку. Зірка скоро долучиться до лав ЗСУ.
Відео з війських навчань з’явилося на офіційній сторінці Віталія Козловського в Instagram.
Пухнасті друзі
Співак нещодавно отримав повістку та вирушив в армію. Тепер замість звичного затишного помешкання та сцени артист проводить час в польових умовах. Компанію Віталію склали котики, з якими він привітно поспілкувався.
Артист не приховує, що підготовка дається йому непросто. За словами Віталія, перший тиждень був напруженим і інтенсивним. Артист відчував втому як фізичну, так і моральну. Іноді від навантаження немов не вистачає енергії.
Нагадаємо, український співак Віталій Козловський показав, як йому збрили бороду в армії.
Раніше відомий виконавець Віталій Козловський показав, як він стріляє зі зброї.