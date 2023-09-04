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Мода на межі: Ріта Ора та Кейт Бекінсейл у прозорому вбранні завітали на кінофестиваль

4 вересня 2023 18:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ріта Ора та Кейт Бекінсейл у прозорому вбранні завітали на кінофестиваль
Співачка Ріта Ора. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На 80-му Венеціанському кінофестивалі продовжується парад гламурних заходів. Цього разу під час amFAR Gala на червоній доріжці помітили чимало гостей.

Про це пише Daily Mail.

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Гламурний вихід

Захід проходив з метою щорічного збору коштів для боротьби зі СНІДом, який проходив в рамках Венеціанського кінофестивалю. Знамениті красуні: Кейт Бекінсейл, Ріта Ора, Леона Льес, Мілла Йовович, Карла Бруні і Белла Торн прибули до північної Італії виключно для благодійного заходу.

 

Ріта Ора. Фото: Reuters

 

Ріта Ора. Фото: Reuters

 

Карла Бруні. Фото: Reuters

 

Кейт Бекінсейл. Фото: Reuters

 

Кейт Бекінсейл. Фото: Reuters

 

Мілла Йовович. Фото: Reuters

 

Леона Льюїс. Фото: Reuters

 

Белла Торн. Фото: Reuters

 

Роуз Бертрам. Фото: Reuters

50-річна Бекінсейл вибрала широку прозору сукню з блискучими золотими прикрасами. Британська зірка доповнила образ високими підборами, ефектними сережками та макіяжем. Йовович виділялася в привабливій бузковій атласній сукні з оголеними плечима. Торн виглядала традиційно стильно в чорній сукні середньої довжини без бретелей.

Леона Льюїс привернула увагу в розкішній червоній сукні з глибоким декольте. 38-річна переможниця X Factor доповнила образ вишуканими срібними прикрасами. Ріта Ора виглядала звабливо в сукні з довгим шлейфом і білим рельєфним корсажем. 32-річна співачка продемонструвала свою приголомшливу фігуру, вдягнувшись у боді нюдового кольору.

Венеціанський міжнародний кінофестиваль є найстарішим кінофестивалем у світі, у 80-те він відкрився на початку цього тижня.

Раніше "дівчина Бонда" влаштувала фотосесію в морі на відкритті Венеціанського кінофестивалю.

Нагадаємо, донька легендарного Міка Джаггера "вигуляла" прозору сукню на Венеціанському кінофестивалі.

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