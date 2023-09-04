Рита Ора и Кейт Бекинсейл в прозрачном наряде посетили кинофестиваль

Певица Рита Ора. Фото: Reuters

На 80-м Венецианском кинофестивале продолжается парад гламурных мероприятий. В этот раз во время amFAR Gala на красной дорожке заметили немало гостей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мероприятие проходило с целью ежегодного сбора средств для борьбы со СПИДом, который проходил в рамках Венецианского кинофестиваля. Знаменитые красавицы Кейт Бекинсейл, Рита Ора, Леона Льес, Милла Йовович, Карла Бруни и Белла Торн прибыли в северную Италию исключительно для благотворительного мероприятия.

Рита Ора. Фото: Reuters

Рита Ора. Фото: Reuters

Карла Бруни. Фото: Reuters

Кейт Бекинсейл. Фото: Reuters

Кейт Бекинсейл. Фото: Reuters

Милла Йовович. Фото: Reuters

Леона Льюис. Фото: Reuters

Белла Торн. Фото: Reuters

Роуз Бертрам. Фото: Reuters

50-летняя Бекинсейл выбрала широкое прозрачное платье с блестящими золотыми украшениями. Британская звезда дополнила образ высокими каблуками, эффектными серьгами и макияжем. Йовович выделялась в привлекательном сиреневом атласном платье с обнаженными плечами. Торн выглядела традиционно стильно в черном платье средней длины без бретелек.

Леона Льюис привлекла внимание в роскошном красном платье с глубоким декольте. 38-летняя победительница X Factor дополнила образ изысканными серебряными украшениями. Рита Ора выглядела соблазнительно в платье с длинным шлейфом и белым рельефным корсажем. 32-летняя певица продемонстрировала свою потрясающую фигуру, облачившись в боди нюдового цвета.

Венецианский международный кинофестиваль является старейшим кинофестивалем в мире, в 80-й раз он открылся в начале этой недели.

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