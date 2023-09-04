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Мода на грани: Рита Ора и Кейт Бекинсейл в прозрачных нарядах посетили кинофестиваль

4 сентября 2023 18:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рита Ора и Кейт Бекинсейл в прозрачном наряде посетили кинофестиваль
Певица Рита Ора. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На 80-м Венецианском кинофестивале продолжается парад гламурных мероприятий. В этот раз во время amFAR Gala на красной дорожке заметили немало гостей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мероприятие проходило с целью ежегодного сбора средств для борьбы со СПИДом, который проходил в рамках Венецианского кинофестиваля. Знаменитые красавицы Кейт Бекинсейл, Рита Ора, Леона Льес, Милла Йовович, Карла Бруни и Белла Торн прибыли в северную Италию исключительно для благотворительного мероприятия.

 

Рита Ора. Фото: Reuters

 

Рита Ора. Фото: Reuters

 

Карла Бруни. Фото: Reuters

 

Кейт Бекинсейл. Фото: Reuters

 

Кейт Бекинсейл. Фото: Reuters

 

Милла Йовович. Фото: Reuters

 

Леона Льюис. Фото: Reuters

 

Белла Торн. Фото: Reuters

 

Роуз Бертрам. Фото: Reuters

50-летняя Бекинсейл выбрала широкое прозрачное платье с блестящими золотыми украшениями. Британская звезда дополнила образ высокими каблуками, эффектными серьгами и макияжем. Йовович выделялась в привлекательном сиреневом атласном платье с обнаженными плечами. Торн выглядела традиционно стильно в черном платье средней длины без бретелек.

Леона Льюис привлекла внимание в роскошном красном платье с глубоким декольте. 38-летняя победительница X Factor дополнила образ изысканными серебряными украшениями. Рита Ора выглядела соблазнительно в платье с длинным шлейфом и белым рельефным корсажем. 32-летняя певица продемонстрировала свою потрясающую фигуру, облачившись в боди нюдового цвета.

Венецианский международный кинофестиваль является старейшим кинофестивалем в мире, в 80-й раз он открылся в начале этой недели.

Ранее "девушка Бонда" устроила фотосессию в море на открытии Венецианского кинофестиваля.

Напомним, дочь легендарного Мика Джаггера "выгуляла" прозрачное платье на Венецианском кинофестивале.

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