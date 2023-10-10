Модель Playboy потеряла контракт из-за своей поддержки ХАМАС

Модель Мия Халифа. Фото: instagram.com/miakhalifa.mom/

Модель откровенных фотосессий ливанского происхождения Миа Халифа потеряла контракт с журналом Playboy. Звезда публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС.

Об этом пишет Daily Mail.

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30-летняя звезда фильмов для взрослых неоднократно поддерживала взрывы и похищения людей. Об этом она писала своим пяти миллионам подписчиков в соцсети X, призывая агрессоров снимать горизонтально, чтобы она могла лучше наблюдать за бойней.

Американка ливанского происхождения написала: "Кто-нибудь, пожалуйста, может сказать борцам за свободу в Палестине переворачивать свои телефоны и снимать горизонтально".

Халифа также поделился изображением террористов, которые едут в кузове пикапа, назвав это "картиной эпохи Возрождения".

"Я просто хочу прояснить, что это заявление никоим образом не побуждает к распространению насилия, я назвала палестинцев борцами за свободу, потому что это то, кем граждане Палестины есть…борются за свободу каждый день", — попыталась оправдать свои неоднозначные посты она.

Комментарии модели в соцсети. Скрин: miahalifa/Twitter

Комментарии модели в соцсети. Скрин: miahalifa/Twitter

Комментарии модели в соцсети. Скрин: miahalifa/Twitter

Издание Playboy прокомментировало свое решение о прекращении сотрудничества с Мией следующим образом:

"Мы пишем сегодня, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Playboy Мии на нашей платформе. Мия сделала отвратительные и осуждающие комментарии, восхваляя атаки ХАМАС на Израиль и убийство невинных мужчин, женщин и детей. В Playboy мы поощряем свободу выражения взглядов и конструктивные политические дебаты, но мы придерживаемся политики нулевой терпимости к языку ненависти. Мы ожидаем, что Мия поймет, что ее слова и действия имеют последствия", — говорится в заявлении.

Утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Напомним, живущий в Израиле Андрей Макаревич рассказал, где он сейчас находится.

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