Модель plus-size Эшли Грэм показала, чем закончился ее поход на премьеру "Барби"

Модель plus-size Эшли Грэм. Фото: Reuters

Модель Эшли Грэм посетила мировую премьеру ленты о кукле Барби. Звезда удивила поклонников неожиданным финалом вечера.

Фото модель выложила на своей странице в Instagram.

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Бургеры в постель

Эшли Грэм сияла на красной дорожке долгожданной премьеры картины о кукле Барби. Звезда надела прозрачное платье из осенней коллекции Nina Ricci. Дополнила образ украшениями от Chopard и босоножками Manolo Blahnik. После громкого мероприятия красавица не удержалась и заехала в ресторан быстрого питания. Бургеры, картофель и колла в кровати стали вкусным завершением гламурного вечера.

Эшли Грэм активно поддерживает бодипозитив. Звезда много занимается спортом, о чем свидетельствуют ее фотографии в соцсети. Иногда Эшли позволяет себе и калорийный ужин. Так модель показала, как ужинает пастой после красной дорожки на Каннском кинофестивале.

Грэм начала модельную карьеру в 12 лет. Сегодня в портфолио Эшли фотосессии для Vogue, Elle, Glamour и Harper's Bazaar. В 2016 году она украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue как первую модель plus-size.

Напомним, актриса, звезда сериала "Безумцы" Кристина Хендрикс поразила феноменальным похудением. Фанаты знаменитости убеждены, что не обошлось без медицинских препаратов.

Ранее Эшли Грэм отправилась в отпуск с мужем. Модель понежилась на яхте и повеселилась на концерте певицы Бейонсе.