Модель Эльза Хоск. Фото: Reuters

Модель Эльза Хоск поразила необычным выбором наряда для Каннского кинофестиваля. Красавица прошлась по красной дорожке сразу в двух платьях.

Об этом пишет Daily Mail.

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Модель Victoria's Secret позировала перед фотографами в наряде двух цветов, которые по дизайну напоминали платье в платье. Наряды от Viktor & Rolf вызвали неоднозначную реакцию, некоторые увидели в этом оптическую иллюзию, а некоторые убеждены, что это просто два платья.

Модель Эльза Хоск в Каннах. Фото: Reuters

Модель Эльза Хоск в Каннах. Фото: Reuters

Модель Эльза Хоск в Каннах. Фото: Reuters

По дороге в Канны Эльза потеряла багаж, но, очевидно, это не помешало ей эффектно появиться на Лазурном побережье.

Модель не единственная, кто выбрал нестандартный образ для красной дорожки. Актриса Дженнифер Лоуренс удивила очередным смелым выходом в Каннах. На этот раз звезда выбрала комфорт вместо гламура.

Звезда уверенно позировала фотографам, отказавшись от туфель на каблуке. В этот вечер на актрисе были черные шлепанцы. Возможно, таким образом знаменитость решила подстраховать себя от случившегося с ней десять лет назад конфуза во время церемонии кинопремии "Оскар".

Тогда звезда "Голодных игр" попала в неловкую ситуацию. Она поднималась на сцену, чтобы забрать победную статуэтку как лучшая актриса 2013 года за работу в фильме "Мой парень — псих", но споткнулась о подол платья и упала на лестнице.

Ранее Сальма Гайек рассказала о драгоценном платье, которое выбрала для Канн.

270 часов ручной работы, 1,976,000 черных паеток и 2769 часов ручной вышивки понадобилось для создания 15-килограммового платья звезды от Balenciaga.