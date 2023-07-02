Модная парочка: Остапчук с молодой женой примеряли галоши на даче

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Шоумен Владимир Остапчук и его 23-летняя жена блогерша Екатерина Полтавская продолжают радовать подписчиков фото и видео из своей жизни. Звездная пара проводит эти выходные на свежем воздухе и уже успела примерить модные образы на даче у родственников.

Соответствующие публикации появились в соцсетях Владимира и Екатерины.

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Остапчук в шутку спросил подписчиков в Instagram, есть ли у них родственники, которые приглашают в гости, когда нужно собрать черешню. Так Владимир намекнул, что близкие пригласили его с Екатериной собрать урожай вкусной ягоды. Полтавская спросила у родственников, есть ли у них сменная одежда, на что получила утвердительный ответ.

Таким образом, звездная парочка переобулась в галоши, а Екатерина примерила цветной халат.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Фото: Instagram/vova_ostapchuk

В комментариях к себе на огород звездную парочку пригласил шоумен Андрей Джеджула. Он с юмором отметил, что у него Владимир и Екатерина обойдутся без стремянки.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, как молодая жена Владимира Остапчука отметила день рождения. Также мы рассказывали, что Екатерина Полтавская ходит к психологу и объяснила, почему это важно делать.