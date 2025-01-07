Наталія Могилевська показала донечці Соні сцену — відео

Могилевська показалася із донечкою на знімальному майданчику
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками зворушливими кадрами. Зіркова мама показала донечці Соні знімальний майданчик студії "Квартал 95".
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Наталія Могилевська із донькою на роботі
На опублікованих кадрах, Наталія показала перший візит молодшої донечки Софії на знімальний майданчик. Співачка прогулялася із дівчинкою гардеробною та сценою. Могилевська також познайомила дитину з акторами студії "Квартал 95" та показала глядачам бекстейджем зі зйомок новорічного випуску.
"Вперше побувала у мами на роботі. Новорічний вогник", — підписала кадри артистка.
Шанувальники у захваті від молодшої донечки Могилевської. Користувачі соцмереж пророкують дівчинці зіркове майбутнє.
"Соня Могилевська — майбутня зірка. Знайомтесь".
"Наша зірка! Наталія ви справжня ! Ви людина з великим серцем!"
"Я так за Вас радію!!!! Хай Вас оберігає Бог!".
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показала, який влаштувала сюрприз для старшої доньки на день народження.
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