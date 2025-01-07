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Могилевська показалася із донечкою на знімальному майданчику

7 січня 2025 11:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Наталія Могилевська показала донечці Соні сцену — відео
Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками зворушливими кадрами. Зіркова мама показала донечці Соні знімальний майданчик студії "Квартал 95".

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Наталія Могилевська із донькою на роботі

На опублікованих кадрах, Наталія показала перший візит молодшої донечки Софії на знімальний майданчик. Співачка прогулялася із дівчинкою гардеробною та сценою. Могилевська також познайомила дитину з акторами студії "Квартал 95" та показала глядачам бекстейджем зі зйомок новорічного випуску.

"Вперше побувала у мами на роботі. Новорічний вогник", — підписала кадри артистка.

Шанувальники у захваті від молодшої донечки Могилевської. Користувачі соцмереж пророкують дівчинці зіркове майбутнє.

"Соня Могилевська — майбутня зірка. Знайомтесь".

"Наша зірка! Наталія ви справжня ! Ви людина з великим серцем!"

"Я так за Вас радію!!!! Хай Вас оберігає Бог!".

Могилевська показалася із донечкою на знімальному майданчику - фото 1
Коментарі під публікацією Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показала, який влаштувала сюрприз для старшої доньки на день народження.

Також співачка розкрила секрет свого схуднення на 15 кілограмів.

Наталія Могилевська Квартал 95 українські зірки донька соцмережі

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13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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