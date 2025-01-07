Наталья Могилевская показала дочери Соне сцену - видео

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками трогательными кадрами. Звездная мама показала дочери Соне съемочную площадку студии "Квартал 95".

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На опубликованных кадрах, Наталья показала первый визит младшей дочери Софии на съемочную площадку. Певица прогулялась с девочкой по гардеробной и сцене. Могилевская также познакомила ребенка с актерами студии "Квартал 95" и показала зрителям бэкстейдж со съемок новогоднего выпуска.

"Впервые побывала у мамы на работе. Новогодний огонек", — подписала кадры артистка.

Поклонники в восторге от младшей дочери Могилевской. Пользователи соцсетей пророчат девочке звездное будущее.

"Соня Могилевская — будущая звезда. Знакомьтесь".

"Наша звезда! Наталья вы настоящая! Вы человек с большим сердцем!"

"Я так за Вас радуюсь!!!! Пусть Вас оберегает Бог!".

Комментарии под публикацией Натальи Могилевской. Фото:instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, какой устроиласюрприз для старшей дочери на день рождения.

Також певица раскрыла секрет своего похудения на 15 килограммов.