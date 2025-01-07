Наталья Могилевская показала дочери Соне сцену - видео

Могилевская показалась с дочкой на съемочной площадке
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками трогательными кадрами. Звездная мама показала дочери Соне съемочную площадку студии "Квартал 95".
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Наталья Могилевская с дочкой на работе
На опубликованных кадрах, Наталья показала первый визит младшей дочери Софии на съемочную площадку. Певица прогулялась с девочкой по гардеробной и сцене. Могилевская также познакомила ребенка с актерами студии "Квартал 95" и показала зрителям бэкстейдж со съемок новогоднего выпуска.
"Впервые побывала у мамы на работе. Новогодний огонек", — подписала кадры артистка.
Поклонники в восторге от младшей дочери Могилевской. Пользователи соцсетей пророчат девочке звездное будущее.
"Соня Могилевская — будущая звезда. Знакомьтесь".
"Наша звезда! Наталья вы настоящая! Вы человек с большим сердцем!"
"Я так за Вас радуюсь!!!! Пусть Вас оберегает Бог!".
Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, какой устроиласюрприз для старшей дочери на день рождения.
Також певица раскрыла секрет своего похудения на 15 килограммов.
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