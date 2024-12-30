Новорічний салат від Наталії Могилевської — співачка розкрила секретний рецепт

Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська напередодні Нового року розповіла шанувальникам рецепт свого улюбленого салату. Ця страва завжди є на святковому столі артистки.

Своїм секретним рецептом зірка поділилася в Instagram.

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"Мій секретний найулюбленіший салат. Завжди прикрашає новорічний стіл! Прості інгредієнти, мінімум часу на приготування, а смак — просто неперевершений! Зберігайте рецепт і спробуйте вже на цих святах", — розповіла про страву зірка.

Для приготування салату від співачки знадобиться усього три основних інгредієнти — салат айсберг, копчена курка та помідори черрі.

Увесь секрет криється у соусі, в який Могилевська додає алкоголь. Для нього артистка використовує 150 грамів майонезу, столову ложку гірчиці, натертий пармезан та столову ложку коньяку.

Перед подачею Могилевська прикрашає салат обсмаженими на олії сухариками.

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