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Наталія Могилевська розкрила секретний рецепт салату на Новий рік

30 грудня 2025 11:27
Марія Покровська - Редактор
Новорічний салат від Наталії Могилевської — співачка розкрила секретний рецепт
Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Марія Покровська - Редактор

Співачка Наталія Могилевська напередодні Нового року розповіла шанувальникам рецепт свого улюбленого салату. Ця страва завжди є на святковому столі артистки.

Своїм секретним рецептом зірка поділилася в Instagram

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"Мій секретний найулюбленіший салат. Завжди прикрашає новорічний стіл! Прості інгредієнти, мінімум часу на приготування, а смак — просто неперевершений! Зберігайте рецепт і спробуйте вже на цих святах", — розповіла про страву зірка.

Для приготування салату від співачки знадобиться усього три основних інгредієнти — салат айсберг, копчена курка та помідори черрі.

Увесь секрет криється у соусі, в який Могилевська додає алкоголь. Для нього артистка використовує 150 грамів майонезу, столову ложку гірчиці, натертий пармезан та столову ложку коньяку.

Перед подачею Могилевська прикрашає салат обсмаженими на олії сухариками.

Раніше колишня дружина Кличка показала, як накривала святковий стіл разом із трьома дітьми від мера Києва.

Також Демі Мур поділилася щасливими зимовими кадрами з онучкою.

Наталія Могилевська Новий рік українські зірки салат рецепт

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