Могилевская презентовала клип "Я танцювала" со звездами шоу "Танці з зірками"

Могилевская презентовала специальное видео на хит "Я танцювала"
Накануне певица Наталья Могилевская презентовала украинскую версию своего хита "Я танцевала". Теперь же артистка порадовала своих поклонников премьерой mood-видео на танцевальную композицию "Я танцювала".
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.
Могилевская презентовала клип "Я танцювала"
Певица в видеопремьере показала воспоминания и магию прошлых лет проекта "Танці з зірками", где она принимала участие.
"Когда слышу эту песню, сразу оживают воспоминания: яркий проект, зажигательные выступления, изнурительные репетиции, друзья и коллеги, с которыми прожили эти моменты вместе. Это был непростой, но невероятно вдохновенный период, который я всегда вспоминаю с теплом и удовольствием. Ностальгия!" — поделилась певица.
По словам артистки, mood-видео передает не только эмоции песни, но и дух времени, когда она впервые прозвучала. В архивных кадрах можно также увидеть многих украинских знаменитостей, которые принимали участие в шоу "Танці з зірками" вместе с Натальей Могилевской. Среди них, в частности, Дмитрий Монатик (MONATIK), Надя Дорофеева (DOROFEEVA), Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Камалия и многие другие.
Напомним, ранее мы писали, как Наталья Могилевская нашла свою любовь. Также мы рассказывали, что Могилевская показалась с дочкой на съемочной площадке.
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