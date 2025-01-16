Могилевская презентовала клип "Я танцювала" со звездами шоу "Танці з зірками"

Певица Наталья Могилевская и хореограф Евгений Кот. Фото: менеджмент артистки

Накануне певица Наталья Могилевская презентовала украинскую версию своего хита "Я танцевала". Теперь же артистка порадовала своих поклонников премьерой mood-видео на танцевальную композицию "Я танцювала".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Певица в видеопремьере показала воспоминания и магию прошлых лет проекта "Танці з зірками", где она принимала участие.

"Когда слышу эту песню, сразу оживают воспоминания: яркий проект, зажигательные выступления, изнурительные репетиции, друзья и коллеги, с которыми прожили эти моменты вместе. Это был непростой, но невероятно вдохновенный период, который я всегда вспоминаю с теплом и удовольствием. Ностальгия!" — поделилась певица.

По словам артистки, mood-видео передает не только эмоции песни, но и дух времени, когда она впервые прозвучала. В архивных кадрах можно также увидеть многих украинских знаменитостей, которые принимали участие в шоу "Танці з зірками" вместе с Натальей Могилевской. Среди них, в частности, Дмитрий Монатик (MONATIK), Надя Дорофеева (DOROFEEVA), Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Камалия и многие другие.

Напомним, ранее мы писали, как Наталья Могилевская нашла свою любовь. Также мы рассказывали, что Могилевская показалась с дочкой на съемочной площадке.