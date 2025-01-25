Наталья Могилевская похвасталась достижениями 4-летней дочери - фото, видео

Могилевская умилила успехами 4-летней приемной дочери
Певица Наталья Могилевская радуется успехам своей приемной дочери Софии. Артистка рассказала поклонникам о новых достижениях девочки.
Радостным видео с дочерью звезда поделилась в Telegram.
Наталья Могилевская порадовала кадрами с младшей дочкой
Звездная мамочка вместе с девочкой уже готовится к школе. Сейчас дочь певицы изучает буквы и учится самостоятельно составлять слова. Наталья в процессе поддерживает дочь и помогает ей исправлять незначительные ошибки.
В ролике счастливая Могилевская показала, как маленькая София впервые в жизни сама смогла сложить свое имя из кубиков с буквами, а также слово "мама". Певица не могла сдержать эмоций счастья от новых достижений дочери.
"Поздравьте меня, сегодня моя Соня впервые в жизни составила слово "мама" и свое имя", — сказала на видео Могилевская.
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