Наталья Могилевская похвасталась достижениями 4-летней дочери - фото, видео

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская радуется успехам своей приемной дочери Софии. Артистка рассказала поклонникам о новых достижениях девочки.

Радостным видео с дочерью звезда поделилась в Telegram.

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Звездная мамочка вместе с девочкой уже готовится к школе. Сейчас дочь певицы изучает буквы и учится самостоятельно составлять слова. Наталья в процессе поддерживает дочь и помогает ей исправлять незначительные ошибки.

Дочь Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В ролике счастливая Могилевская показала, как маленькая София впервые в жизни сама смогла сложить свое имя из кубиков с буквами, а также слово "мама". Певица не могла сдержать эмоций счастья от новых достижений дочери.

"Поздравьте меня, сегодня моя Соня впервые в жизни составила слово "мама" и свое имя", — сказала на видео Могилевская.

Могилевская поделилась успехами дочери. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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