Наталья Могилевская раскрыла свои планы на новогодние праздники с дочерьми

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская вместе со своей семьей готовится встречать новогодние праздники. Артистка уже распланировала семейный отдых и выбрала подарки своим дочерям.

Планами на зимний уикенд звезда поделилась в комментарии "ЖВЛ".

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Как и для большинства артистов, 31 декабря для певицы будет рабочим днем. Однако уже 1 января вместе с мужем и дочерьми, 13-летней Мишель и 4-летней Софийкой, звезда отправится в отпуск.

Могилевская планирует насладиться SPA-отдыхам вместе с мужем, в то время как ее дочери будут проводить день в лагере. Вечером семья будет собираться вместе.

"Дети будут развлекаться, наверное, в каком-то лагере. Это мне понравилась такая тема. А я буду рядом, буду делать массажи, масочки и отдыхать. А вечером мы будем вместе ужинать. Днем дети при деле, и мама при деле", — поделилась Наталья .

Также звездная мамочка уже подготовила подарки для дочерей. Артистка решила положить под елку для девушек игрушку с искусственным интеллектом.

"Игрушка с искусственным интеллектом, это же интересно. У них это новинка. Она только пришла" , — поделилась Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, что устроила сюрприз для старшей дочери на день рождения.

Также певица раскрыла секрет своего похудения на 15 килограммов.