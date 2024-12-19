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Могилевская рассказала, как с дочками будет встречать праздники

19 декабря 2024 10:43
Мария Покровская - Редактор
Наталья Могилевская раскрыла свои планы на новогодние праздники с дочерьми
Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Мария Покровская - Редактор

Певица Наталья Могилевская вместе со своей семьей готовится встречать новогодние праздники. Артистка уже распланировала семейный отдых и выбрала подарки своим дочерям.

Планами на зимний уикенд звезда поделилась в комментарии "ЖВЛ".

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Как и для большинства артистов, 31 декабря для певицы будет рабочим днем. Однако уже 1 января вместе с мужем и дочерьми, 13-летней Мишель и 4-летней Софийкой, звезда отправится в отпуск.

Могилевская планирует насладиться SPA-отдыхам вместе с мужем, в то время как ее дочери будут проводить день в лагере. Вечером семья будет собираться вместе.

"Дети будут развлекаться, наверное, в каком-то лагере. Это мне понравилась такая тема. А я буду рядом, буду делать массажи, масочки и отдыхать. А вечером мы будем вместе ужинать. Днем дети при деле, и мама при деле", — поделилась Наталья .

Также звездная мамочка уже подготовила подарки для дочерей. Артистка решила положить под елку для девушек игрушку с искусственным интеллектом.

"Игрушка с искусственным интеллектом, это же интересно. У них это новинка. Она только пришла" , — поделилась Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, что устроила сюрприз для старшей дочери на день рождения.

Также певица раскрыла секрет своего похудения на 15 килограммов.

праздники Наталия Могилевская дети отдых Новый год украинские звезды

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