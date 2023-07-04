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Могилевська шокувала наслідками підриву Каховської ГЕС

4 липня 2023 13:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Могилевська шокувала наслідками підриву Каховської ГЕС
Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Трагедія на Каховській ГЕС ще довго матиме наслідки для всієї країни. Співачка Наталія Могилевська показала зміни, які відбулися з Дніпром у Запоріжжі.

Відповідне відео зірка опублікувала у своєму Instagram.

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Дніпро можна перейти пішки

Так, Могилевська стоїть на березі Дніпра і показує, наскільки впав рівень води у річці. За словами зірки, вона зняла відео з того місця, де раніше було дно.

"Це коріння дерев, раніше це було дно. Вода пішла просто після підриву Каховської ГЕС метрів на 5. Можна пішки Дніпро перейти в Запоріжжі", — коментує відео артистка.

 

6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Станцію повністю зруйновано, в регіоні терміново почали евакуацію населення.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода емоційно відреагувала на трагедію у Херсонській області. Зірка запропонувала допомогу постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Раніше український телеведучий та ресторатор Даніель Салем вирушив на допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

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