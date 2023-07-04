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Могилевская шокировала последствиями подрыва Каховской ГЭС

4 июля 2023 13:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Могилевская шокировала последствия подрыва Каховской ГЭС
Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Трагедия на Каховской ГЭС еще долго будет иметь последствия для всей страны. Певица Наталья Могилевская показала произошедшие с Днепром изменения в Запорожье.

Соответствующее видео звезда опубликовала в своем Instagram.

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Днепр можно перейти пешком

Так, Могилевская стоит на берегу Днепра и показывает, насколько упал уровень воды в реке. По словам звезды, она сняла видео с того места, где раньше было дно.

"Это корни деревьев, раньше это было дно. Вода ушла прямо после подрыва Каховской ГЭС метров на 5. Можно пешком Днепр перейти в Запорожье" , - комментирует видео артистка.

 

6 июня, оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена, в регионе срочно приступили к эвакуации населения.

Напомним, певица Светлана Лобода эмоционально отреагировала на трагедию в Херсонской области. Звезда предложила помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Ранее украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем отправился на помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

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