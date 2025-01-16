Наталья Могилевская рассказала, как познакомилась с супругом Валентином

Певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками личным. Звезда раскрыла историю знакомства со своим супругом Валентином.

Об этом она рассказала на своей странице в Telegram.

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Наталья Могилевская раскрыла историю знакомства с мужем

Народная артистка Украины поделилась своим опытом отношений с мужчинами. Могилевская призналась, что 10 лет была одна и поняв, что не она хочет зацикливаться на мужчинах, начала развивать себя. Исполнительница рассказала, что после работы над собой она начала притягивать мужчин, которые настроены на серьезные отношения и брак.

Звезда также поделилась историей знакомства со своим мужем Валентином, с которым сейчас воспитывает двух приемных дочерей Мишель и Софию. Сейчас артистка скрывает его личность от посторонних глаз. Могилевская встретила любовь в начале полномасштабного вторжения РФ.

"А своего Валентина, вы знаете, я встретила в первую неделю войны, когда он помогал спасать мою беременную сестричку", — призналась исполнительница.

Наталья Могилевская о знакомстве с мужем. Фото: Telegram

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, какой устроила сюрприз для старшей дочери на день рождения.

Также певица раскрыла секрет своего похудения на 15 килограммов.