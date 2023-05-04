Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Мой лягушонок": Потап поздравил Каменских с днем рождения — певица ответила arrow

"Мой лягушонок": Потап поздравил Каменских с днем рождения — певица ответила

4 мая 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Мой лягушонок": Потап поздравил Каменских с днем рождения — певица ответила
Рэпер Потап и певица Настя Каменских. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 4 мая, свой день рождения отмечает певица Настя Каменских. Звезде украинского шоу-бизнеса исполнилось 36 лет. Одним из первых известную именинницу поздравил ее муж, рэпер Потап (Алексей Потапенко).

Соответствующую публикацию он сделал в своем Instagram.

Читайте также:

Пожелания от Потапа

После слухов о вероятном разводе, которые Настя и Алексей публично опровергли, в информационном пространстве вокруг звездной парочки воцарился "штиль". Потап почти ничего не публикует в соцсетях, и, по информации некоторых звездных блогеров, живет в Испании. Настя в это время ездит по городам Украины с концертами.

В своем Instagram Потап опубликовал несколько обрезанное и нечеткое фото звездной жены. В подписи рэпер не сдерживался.

"Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа это все ты Настя, мой лягушонок. Я влюблен в тебя безумно и безумно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения самая красивая женщина во Вселенной! Я тебя люблю", — трогательно написал Потап.

Проснувшись ранним утром Каменских поблагодарила мужа в комментариях. "Спасибо любимый, спасибо мое солнышко! Я тебя очень люблю", — написала Настя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, ранее мы писали, что Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды. Также мы рассказывали, что на фоне слухов о разводе Настю Каменскую заметили в столичном парке: она была не с Потапом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас