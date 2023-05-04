"Мой лягушонок": Потап поздравил Каменских с днем рождения — певица ответила

Рэпер Потап и певица Настя Каменских. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 4 мая, свой день рождения отмечает певица Настя Каменских. Звезде украинского шоу-бизнеса исполнилось 36 лет. Одним из первых известную именинницу поздравил ее муж, рэпер Потап (Алексей Потапенко).

Соответствующую публикацию он сделал в своем Instagram.

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Пожелания от Потапа

После слухов о вероятном разводе, которые Настя и Алексей публично опровергли, в информационном пространстве вокруг звездной парочки воцарился "штиль". Потап почти ничего не публикует в соцсетях, и, по информации некоторых звездных блогеров, живет в Испании. Настя в это время ездит по городам Украины с концертами.

В своем Instagram Потап опубликовал несколько обрезанное и нечеткое фото звездной жены. В подписи рэпер не сдерживался.

"Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа — это все ты Настя, мой лягушонок. Я влюблен в тебя безумно и безумно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения самая красивая женщина во Вселенной! Я тебя люблю", — трогательно написал Потап.

Проснувшись ранним утром Каменских поблагодарила мужа в комментариях. "Спасибо любимый, спасибо мое солнышко! Я тебя очень люблю", — написала Настя.

Напомним, ранее мы писали, что Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды. Также мы рассказывали, что на фоне слухов о разводе Настю Каменскую заметили в столичном парке: она была не с Потапом.