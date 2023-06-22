Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Молодая жена Остапчука ходит к психологу arrow

Молодая жена Остапчука ходит к психологу

22 июня 2023 18:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Молодая жена Остапчука ходит к психологу
Блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, вот-вот будет праздновать 23-летие. Девушка рассказала подписчикам, что перед днем рождения у нее всегда нет настроения. Также блогерша призналась, что она ходит к психологу.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

Читайте также:

Полтавская о психологах

Блогерша рассказала, что посетила психолога. Екатерина спросила подписчиков, ходят ли те к специалистам. Полтавская не стала вдаваться в подробности, что она обсуждает на сеансах.

Третья жена Владимира Остапчука, которая младше его на 16 лет, объяснила, почему необходимо посещать специалистов.

"Иметь психолога (особенно в наше время)  это очень важно. Поверьте, это лучшее, что вы можете сделать для своего психологического здоровья. Чем раньше начнете заниматься, тем меньше проблем будет в будущем. Даже если вам кажется, что все ок — для профилактики психолог лишним не будет", — написала Полтавская.

Блогерша Екатерина Полтавская. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что молодая жена Остапчука потеряла сознание в Греции. Также мы рассказывали, что Остапчук эмоционально прокомментировал скандальную вечеринку с гостями россиянами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас