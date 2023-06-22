Молодая жена Остапчука ходит к психологу

Блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya

Третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, вот-вот будет праздновать 23-летие. Девушка рассказала подписчикам, что перед днем рождения у нее всегда нет настроения. Также блогерша призналась, что она ходит к психологу.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Блогерша рассказала, что посетила психолога. Екатерина спросила подписчиков, ходят ли те к специалистам. Полтавская не стала вдаваться в подробности, что она обсуждает на сеансах.

Третья жена Владимира Остапчука, которая младше его на 16 лет, объяснила, почему необходимо посещать специалистов.

"Иметь психолога (особенно в наше время) — это очень важно. Поверьте, это лучшее, что вы можете сделать для своего психологического здоровья. Чем раньше начнете заниматься, тем меньше проблем будет в будущем. Даже если вам кажется, что все ок — для профилактики психолог лишним не будет", — написала Полтавская.

Блогерша Екатерина Полтавская. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что молодая жена Остапчука потеряла сознание в Греции. Также мы рассказывали, что Остапчук эмоционально прокомментировал скандальную вечеринку с гостями россиянами.