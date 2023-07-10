Молодая жена Остапчука раскритиковала модный бренд, продавший ей платье за 590 евро

Шоумен Владимир Остапчук и блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Несколько недель назад жена шоумена Владимира Дантеса, блогерша Екатерина Полтавская, отпраздновала 23-летие. По этому случаю она купила платье у одного из украинских брендов за кругленькую сумму. Впрочем, надела его только раз. Полтавская пожаловалась менеджменту бренда на дефекты платья.

Об этом Екатерина рассказала в сториз своего Instagram.

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Именно в этом откровенном платье с вырезами Екатерина позировала с Владимиром Остапчуком во время романтической фотосессии. Тогда подписчики блогерши отметили, что имениннице подходит этот стиль.

Блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Впрочем, оказалось, что Екатерина не может надеть платье вторично. На нем появились зацепки. Полтавская написала в директ бренда и сообщила о проблеме. В ответ узнала, платье производится из сатина, и это, мол, очень хрупкий материал. Это возмутило Екатерину.

"Gucci мы переплачиваем за историю бренда, а нашим за то, что они делают платья из материала, который не подходит для платья", — написала Полтавская.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Менеджер модного бренда предположил, что зацепки на платье оставила сама Екатерина. Впрочем, жена Остапчука сообщила, что покупала платье с одной небольшой зацепкой, и на примерке она это говорила. Подписчикам Екатерина показала те самые зацепки и настойчиво посоветовала не покупать одежду упомянутого украинского бренда.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Остапчук с молодой женой примеряли галоши. Также мы рассказывали, что бывшая жена Остапчука, юрист Кристина Горняк, потеряла почку.