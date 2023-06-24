Молода дружина Володимира Остапчука святкує 23-річчя: нові фото зіркової пари

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, святкує 23-річчя. Зіркова пара оприлюднила знімки з романтичної фотосесії.

Кадри з’явились на їхніх сторінках в Instagram.

Читайте також:

Спільні фотографії на день народження

"Душа моя, з твоїм Днем народження! Люблю", — лаконічно привітав Катерина 38-річний Остапчук.

На фото Полтавська позує у відвертій сукні з вирізом. Володимир на кадрах у білій сорочці та коричневих штанах.

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Дружина Володимира Остапчука. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Катерину, яка за короткий проміжок часу стала подругою багатьох знаменитостей, в коментарях привітали шоумени Анатолій Анатоліч, Нікіта Добринін; акторки Наталка Денисенко, Ксенія Мішина та інші.

Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що молода дружина Володимира Остапчука ходить до психолога і пояснила, чому це важливо робити. Також ми розповідали, що Остапчук емоційно прокоментував скандальну вечірку з гостями росіянами на острові Міконос (Греція).