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Молода дружина Володимира Остапчука святкує 23-річчя: нові фото зіркової пари

24 червня 2023 14:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молода дружина Володимира Остапчука святкує 23-річчя: нові фото зіркової пари
Володимир Остапчук з дружиною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, святкує 23-річчя. Зіркова пара оприлюднила знімки з романтичної фотосесії.

Кадри з’явились на їхніх сторінках в Instagram.

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"Душа моя, з твоїм Днем народження! Люблю", — лаконічно привітав Катерина 38-річний Остапчук. 

На фото Полтавська позує у відвертій сукні з вирізом. Володимир на кадрах у білій сорочці та коричневих штанах. 

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Дружина Володимира Остапчука. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Катерину, яка за короткий проміжок часу стала подругою багатьох знаменитостей, в коментарях привітали шоумени Анатолій Анатоліч, Нікіта Добринін; акторки Наталка Денисенко, Ксенія Мішина та інші. 

Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що молода дружина Володимира Остапчука ходить до психолога і пояснила, чому це важливо робити. Також ми розповідали, що Остапчук емоційно прокоментував скандальну вечірку з гостями росіянами на острові Міконос (Греція).

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