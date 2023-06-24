Молодая жена Владимира Остапчука отмечает 23-летие: новые фото звездной пары

Владимир Остапчук с супругой. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, празднует 23-летие. Звездная пара обнародовала снимки с романтической фотосессии.

Кадры появились на их страницах в Instagram.

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"Душа моя, с твоим Днем рождения! Люблю", — лаконично поздравил Екатерину 38-летний Остапчук.

На фото Полтавская позирует в откровенном платье с вырезом. Владимир на кадрах в белой рубашке и коричневых брюках.

Владимир Остапчук с супругой. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Жена Владимира Остапчука. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Екатерину, которая за короткое время стала подругой многих знаменитостей, в комментариях поздравили шоумены Анатолий Анатолич, Никита Добрынин; актрисы Наталка Денисенко, Ксения Мишина и другие.

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее мы писали, что молодая жена Владимира Остапчука ходит к психологу и объяснила, почему это важно делать. Также мы говорили, что Остапчук эмоционально прокомментировал скандальную вечеринку с гостями россиянами на острове Миконос (Греция).