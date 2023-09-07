Молода обраниця Аль Пачіно подала до суду на актора

Актор Аль Пачіно з обраницею. Фото: Google

В деяких західних таблоїдах пишуть про розставання 83-річного голлівудського актора Аль Пачіно зі своєю обраницею, 29-річною Нур Альфаллою, яка три місяці тому народила зірці сина Романа. Втім виявилось, вона подала в суд на знаменитість.

Про це пише видання People.

Читайте також:

Подробиці

Малюк Роман — четверта дитина в Пачіно, і перша спільна з Альфаллах. При цьому оскароносний актор ніколи не був офіційно одружений. Нур також попросила в позову до суду повну опіку над сином за умови, що Аль Пачіно зможе в розумних межах відвідувати дитину.

У судових документах також є добровільна заява про визнання батьківства, яку Альфалла і Пачино підписали через шість днів після того, як у них народився син. Цим документом актор визнав батьківство. У юридичних документах Альфалла заявляє, що зачала дитину після статевого акту з актором у Каліфорнії.

Також Нур зажадала, щоб Пачіно сплатив гонорари її адвоката та інші витрати, пов'язані зі справою. При цьому конкретну суму аліментів у матеріалах суду не вказано.

До зустрічі з Аль Пачіно Альфалла була відома своїми романами зі знаменитостями у поважному віці. Вона зустрічалася з фронтменом гурту Rolling Stones Міком Джаггером та мільярдером Ніколасом Берггруєном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд призначив американському актору Кевіну Костнеру нову суму аліментів. Також ми розповідали, що Аль Пачіно змусив тоді ще вагітну кохану зробити ДНК-тест.