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Молода обраниця Аль Пачіно подала до суду на актора

7 вересня 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молода обраниця Аль Пачіно подала до суду на актора
Актор Аль Пачіно з обраницею. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В деяких західних таблоїдах пишуть про розставання 83-річного голлівудського актора Аль Пачіно зі своєю обраницею, 29-річною Нур Альфаллою, яка три місяці тому народила зірці сина Романа. Втім виявилось, вона подала в суд на знаменитість. 

Про це пише видання People.

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Подробиці 

Малюк Роман — четверта дитина в Пачіно, і перша спільна з Альфаллах. При цьому оскароносний актор ніколи не був офіційно одружений. Нур також попросила в позову до суду повну опіку над сином за умови, що Аль Пачіно зможе в розумних межах відвідувати дитину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У судових документах також є добровільна заява про визнання батьківства, яку Альфалла і Пачино підписали через шість днів після того, як у них народився син. Цим документом актор визнав батьківство. У юридичних документах Альфалла заявляє, що зачала дитину після статевого акту з актором у Каліфорнії.

Також Нур зажадала, щоб Пачіно сплатив гонорари її адвоката та інші витрати, пов'язані зі справою. При цьому конкретну суму аліментів у матеріалах суду не вказано.

До зустрічі з Аль Пачіно Альфалла була відома своїми романами зі знаменитостями у поважному віці.  Вона зустрічалася з фронтменом гурту Rolling Stones Міком Джаггером та мільярдером Ніколасом Берггруєном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що суд призначив американському актору Кевіну Костнеру нову суму аліментів. Також ми розповідали, що Аль Пачіно змусив тоді ще вагітну кохану зробити ДНК-тест.

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