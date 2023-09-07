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Молодая избранница Аль Пачино подала в суд на актера

7 сентября 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Молодая избранница Аль Пачино подала в суд на актера
Актер Аль Пачино с избранницей. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В некоторых западных таблоидах пишут о расставании 83-летнего голливудского актера Аль Пачино со своей избранницей, 29-летней Нур Альфаллой, три месяца назад родившей звезде сына Романа. Впрочем, оказалось, она подала в суд на знаменитость.

Об этом пишет издание People.

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Подробности

Малыш Роман — четвертый ребенок у Пачино, и первый общий с Альфаллой. При этом оскароносный актер никогда не был официально женат. Нур также попросила у иска в суде полную опеку над сыном при условии, что Аль Пачино сможет в разумных пределах посещать ребенка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В судебных документах также есть добровольное заявление о признании отцовства, которое Альфалла и Пачино подписали спустя шесть дней после того, как у них родился сын. Этим документом актер признал отцовство. В юридических документах Альфалла заявляет, что зачала ребенка после полового акта с актером в Калифорнии.

Также Нур потребовала, чтобы Пачино оплатил гонорары ее адвоката и другие расходы, связанные с делом. При этом конкретная сумма алиментов в материалах суда не указана.

До встречи с Аль Пачино Альфалла была известна своими романами со знаменитостями в почтенном возрасте. Она встречалась с фронтменом группы Rolling Stones Миком Джаггером и миллиардером Николасом Берггруэном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что суд назначил американскому актеру Кевину Костнеру новую сумму алиментов. Также мы рассказывали, что Аль Пачино заставил тогда еще беременную возлюбленную сделать ДНК-тест.

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