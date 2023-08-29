Обраниця Аль Пачіно вперше показала їхнього сина

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла. Фото: instagram.com/nooralfallah/

Кохана голлівудського актора Аль Пачіно, 29-річна Нур Альфалла, вперше показала їхнього сина Романа. Жінка народила хлопчика два місяці тому.

Фото наречена актора опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Обличчя сина Нур вирішила не показувати, а сфотографувала лише його маленьку ручку.

Обраниця Аль Пачіно Нур Альфалла. Фото: instagram.com/nooralfallah/

"Усе моє серце і найбільше благословення в моєму житті. Роман", — прокоментувала фото Нур.

Про народження сина в 83-річного Аль Пачіно та його дівчини стало відомо у червні цього року. Для актора це четверта дитина.

Аль Пачіно, до речі, не одразу повірив у те, що скоро знову стане батьком. Зірка попросив 29-річну Нур Альфалла зробити ДНК-тест, який би довів його батьківство.

У Аль Пачіно вже є троє дітей від двох різних жінок. Для Альфалла це перша дитина. Раніше вона була у стосунках з Міком Джаггером та Ніколосом Берггюєном. Жінці часто приписують романи зі старшими за неї багатими чоловіками.