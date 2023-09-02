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Суд призначив Кевіну Костнеру нову суму аліментів: подробиці гучного розлучення

2 вересня 2023 13:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Суд призначив Кевіну Костнеру нову суму аліментів: подробиці гучного розлучення
Актор Кевін Костнер з дружиною Крістін Баумгартнер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В скандальному розлученні відомого американського актора та режисера Кевіна Костнера з моделлю та дизайнеркою Крістін Баумгартнер з'явилися нові подробиці. Суддя Лос-Анджелеса, який розглядає справу, ухвалив нове рішення.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці розлучення

Після тривалої та суперечливої судової тяганини Кевіна Костнера зобов’язали виплачувати своїй дружині Крістін Баумгартнер 63 209 доларів на місяць на утримання дітей. Це рішення стало перемогою для актора, якому в липні попередньо наказали щомісяця виплачувати майже 130 тисяч доларів дизайнерці сумочок на утримання їхніх трьох дітей — 16-річного Кейдена, 14-річного Гейса та 13-річної Грейс.

Втім, Баумгартнер подала запит на збільшення цієї суми до 175 тисяч доларів, заявивши, що розкішне життя "на цю мить є в ДНК їхніх дітей". 

Під час своїх свідчень у суді Кевін Костнер заявив, що хоче передати свою власність дітям.

 "Я не приховую гроші від своєї дружини", — лаконічно заявив він. 

Актор Кевін Костнер. Фото: Warner Bros. Entertainment Inc

Крім того, актор має сплатити 200 тисяч доларів гонорару адвокату та 100 тисяч доларів за судово-медичну експертизу. Колишня зіркова пара, яка зіграла весілля 2004 року, буде зобов'язана оплачувати по 50 відсотків витрат на охорону здоров'я своїх дітей, спортивні та позакласні заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдружина Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству. Також ми розповідали, що на тлі розлучення чоловік Брітні Спірс відписався від неї в Instagram.

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