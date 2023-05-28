Молодая избранница Владимира Остапчука показала себя в купальнике

Блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya

В столице уже несколько недель наблюдается метеорологическое лето. Столбики термометров иногда достигают отметки более 27 градусов по Цельсию. Из-за жары новая избранница, и по слухам третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, с нетерпением ждала открытия бассейна в их столичном элитном ЖК.

И судя по сториз в Instagram, 22-летняя девушка этого дождалась.

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Звездная пара живет в одном из самых дорогих элитных комплексов Киева. Он расположен в центре, недалеко от национального спортивного комплекса "Олимпийский". На крыше ЖК находится уютная терраса с баром, лежаками, мангалом и бассейном.

Полтавская часто публикует в соцсетях фото и видео с этой локации. А недавно Екатерина и Владимир устраивали барбекю, на которое пригласили шоумена Анатолия Анатолича и его жену Юлу. Впрочем, младшая Остапчука на 16 лет Полтавская ждала открытия бассейна.

В день открытия погода в Киеве была прохладнее. Для отдыха на крыше многоэтажки Полтавская выбрала закрытый розовый купальник.

Блогерша Екатерина Полтавская. Скриншот: Instagram/poka.tya

Скриншот: Instagram/poka.tya

Компанию Екатерине у бассейна составил Владимир Остапчук. В каких плавках он был Полтавская не показала. Впрочем, опубликовала видео, на котором шоумен с не очень довольным выражением лица делает массаж стоп молодой любимой/жене.

Шоумен Владимир Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, как молодая девушка Владимира Остапчука делает за шоумена его работу. Также мы рассказывали, что Остапчук высмеял обнаженное фото политического аналитика Алексея Арестовича.