Молодая избранница Владимира Остапчука показала себя в купальнике
В столице уже несколько недель наблюдается метеорологическое лето. Столбики термометров иногда достигают отметки более 27 градусов по Цельсию. Из-за жары новая избранница, и по слухам третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, с нетерпением ждала открытия бассейна в их столичном элитном ЖК.
И судя по сториз в Instagram, 22-летняя девушка этого дождалась.
Позирование в купальнике
Звездная пара живет в одном из самых дорогих элитных комплексов Киева. Он расположен в центре, недалеко от национального спортивного комплекса "Олимпийский". На крыше ЖК находится уютная терраса с баром, лежаками, мангалом и бассейном.
Полтавская часто публикует в соцсетях фото и видео с этой локации. А недавно Екатерина и Владимир устраивали барбекю, на которое пригласили шоумена Анатолия Анатолича и его жену Юлу. Впрочем, младшая Остапчука на 16 лет Полтавская ждала открытия бассейна.
В день открытия погода в Киеве была прохладнее. Для отдыха на крыше многоэтажки Полтавская выбрала закрытый розовый купальник.
Компанию Екатерине у бассейна составил Владимир Остапчук. В каких плавках он был Полтавская не показала. Впрочем, опубликовала видео, на котором шоумен с не очень довольным выражением лица делает массаж стоп молодой любимой/жене.
Напомним, ранее мы писали, как молодая девушка Владимира Остапчука делает за шоумена его работу. Также мы рассказывали, что Остапчук высмеял обнаженное фото политического аналитика Алексея Арестовича.