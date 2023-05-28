Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Молодая избранница Владимира Остапчука показала себя в купальнике arrow

Молодая избранница Владимира Остапчука показала себя в купальнике

28 мая 2023 17:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Молодая избранница Владимира Остапчука показала себя в купальнике
Блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице уже несколько недель наблюдается метеорологическое лето. Столбики термометров иногда достигают отметки более 27 градусов по Цельсию. Из-за жары новая избранница, и по слухам третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, с нетерпением ждала открытия бассейна в их столичном элитном ЖК.

И судя по сториз в Instagram, 22-летняя девушка этого дождалась.

Читайте также:

Позирование в купальнике

Звездная пара живет в одном из самых дорогих элитных комплексов Киева. Он расположен в центре, недалеко от национального спортивного комплекса "Олимпийский". На крыше ЖК находится уютная терраса с баром, лежаками, мангалом и бассейном.

Полтавская часто публикует в соцсетях фото и видео с этой локации. А недавно Екатерина и Владимир устраивали барбекю, на которое пригласили шоумена Анатолия Анатолича и его жену Юлу. Впрочем, младшая Остапчука на 16 лет Полтавская ждала открытия бассейна.

В день открытия погода в Киеве была прохладнее. Для отдыха на крыше многоэтажки Полтавская выбрала закрытый розовый купальник.

Блогерша Екатерина Полтавская. Скриншот: Instagram/poka.tya
Скриншот: Instagram/poka.tya

Компанию Екатерине у бассейна составил Владимир Остапчук. В каких плавках он был Полтавская не показала. Впрочем, опубликовала видео, на котором шоумен с не очень довольным выражением лица делает массаж стоп молодой любимой/жене.

Шоумен Владимир Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, как молодая девушка Владимира Остапчука делает за шоумена его работу. Также мы рассказывали, что Остапчук высмеял обнаженное фото политического аналитика Алексея Арестовича.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас