Молодий співак YAKTAK повторив тогорічний успіх Kalush Orchestra на стрімінгових платформах
Українські артисти активно випускають нові пісні. Втім, першу сходинку і на Apple Music, і на Spotify нещодавно тривалий час займали виконавці з країни-терориста. Це обурило молодого співака YAKTAK (Ярослав Карпук).
Втім, навіть попри таку неприємну конкуренцію, українець встановив особистий творчий рекорд на стрімінгових платформах, повідомляє менеджмент артиста.
Рекорд молодого співака
YAKTAK став єдиним виконавцем, у якого одразу три пісні розташувались в українських чартах Apple Music, Spotify та YouTube Music. Востаннє таке вдавалося гурту Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022".
Головні хіти YAKTAK останнього часу, а саме "Чекає вдома", "Погляд" збирають мільйони прослуховувань на музичних платформах, а фанати знімають десятки тисяч відео під ці пісні у TikTok.
Пісня "Погляд" набрала 12 млн переглядів на YouTube, а пісня "Чекає вдома" — 10 млн.
На початку цього місяця артист презентував новий трек "Порічка" спільно зі співачкою KOLA. Менш ніж за два тижні відео набрало 1.2 млн переглядів на YouTube. Пісня вже встигла зайняти перше місце в трендах YouTube, третє місце в "Топ-100 України" в Apple Musiс і перші місця в багатьох плейлистах Spotify.
Також YAKTAK займає перше місце найпопулярніших виконавців YouTube Music.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на світський зірковий благодійний захід в Києві завітав Національний реєстр рекордів України. Також ми розповідали, що продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту.