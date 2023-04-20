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Молодий співак YAKTAK повторив тогорічний успіх Kalush Orchestra на стрімінгових платформах

20 квітня 2023 20:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молодий співак YAKTAK повторив тогорічний успіх Kalush Orchestra на стрімінгових платформах
Співак YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українські артисти активно випускають нові пісні. Втім,  першу сходинку і на Apple Music, і на Spotify нещодавно тривалий час займали виконавці з країни-терориста. Це обурило молодого співака YAKTAK (Ярослав Карпук).

Втім, навіть попри таку неприємну конкуренцію, українець встановив особистий творчий рекорд на стрімінгових платформах, повідомляє менеджмент артиста. 

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Рекорд молодого співака 

YAKTAK став єдиним виконавцем, у якого одразу три пісні розташувались в українських чартах Apple Music,  Spotify та YouTube Music. Востаннє таке вдавалося гурту Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022". 

Головні хіти YAKTAK останнього часу,  а саме  "Чекає вдома", "Погляд"  збирають мільйони прослуховувань на музичних платформах, а фанати знімають десятки тисяч відео під ці пісні у TikTok.

Пісня "Погляд" набрала 12 млн переглядів на YouTube, а пісня "Чекає вдома" — 10 млн.

На початку цього місяця артист презентував новий трек "Порічка" спільно зі співачкою KOLA.  Менш ніж за два тижні відео набрало 1.2 млн переглядів на YouTube. Пісня вже встигла зайняти перше місце в трендах YouTube, третє місце в "Топ-100 України" в Apple Musiс і перші місця в багатьох плейлистах Spotify.

Також YAKTAK займає перше місце найпопулярніших виконавців YouTube Music.

Позиції співака YAKTAK в чартах. Скриншот: менеджмент артиста

Нагадаємо, раніше ми писали, що на світський зірковий благодійний захід в Києві завітав Національний реєстр рекордів України. Також ми розповідали, що продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту.

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