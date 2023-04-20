Молодой певец YAKTAK повторил прошлогодний успеха Kalush Orchestra на стриминговых платформах
Украинские артисты активно выпускают новые песни. Впрочем, первую строчку и на Apple Music, и на Spotify недавно долгое время занимали исполнители из страны-террориста. Это возмутило молодого певца YAKTAK (Ярослав Карпук).
Впрочем, даже вопреки такой неприятной конкуренции, украинец установил личный творческий рекорд на стриминговых платформах, сообщает менеджмент артиста.
Рекорд молодого певца
YAKTAK стал единственным исполнителем, у которого сразу три песни разместились в украинских чартах Apple Music, Spotify и YouTube Music. В последний раз такое удавалось группе Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022".
Главные хиты YAKTAK последнего времени, а именно "Чекає вдома", "Погляд" собирают миллионы прослушиваний на музыкальных платформах, а фанаты снимают десятки тысяч видео под эти песни в TikTok.
Песня "Погляд" набрала 12 млн просмотров на YouTube, а песня "Чекає вдома" — 10 млн.
В начале этого месяца артист представил новый трек "Порічка" совместно с певицей KOLA. Менее чем через две недели видео набрало 1.2 млн просмотров на YouTube. Песня уже успела занять первое место в трендах YouTube, третье место у "Топ-100 Украины" в Apple Musiс и первые места во многих плейлистах Spotify.
Также YAKTAK занимает первое место популярнейших исполнителей YouTube Music.
Напомним, ранее мы писали, что светское звездное благотворительное мероприятие в Киеве посетил Национальный реестр рекордов Украины. Также мы рассказывали, что продюсеры Wellboy озвучили безумную сумму, которую им должен певец за расторжение контракта.