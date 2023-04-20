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Молодой певец YAKTAK повторил прошлогодний успеха Kalush Orchestra на стриминговых платформах

20 апреля 2023 20:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Молодой певец YAKTAK повторил прошлогодний успеха Kalush Orchestra на стриминговых платформах
Певец YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинские артисты активно выпускают новые песни. Впрочем, первую строчку и на Apple Music, и на Spotify недавно долгое время занимали исполнители из страны-террориста. Это возмутило молодого певца YAKTAK (Ярослав Карпук).

Впрочем, даже вопреки такой неприятной конкуренции, украинец установил личный творческий рекорд на стриминговых платформах, сообщает менеджмент артиста.

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Рекорд молодого певца

YAKTAK стал единственным исполнителем, у которого сразу три песни разместились в украинских чартах Apple Music, Spotify и YouTube Music. В последний раз такое удавалось группе Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022".

Главные хиты YAKTAK последнего времени, а именно "Чекає вдома", "Погляд" собирают миллионы прослушиваний на музыкальных платформах, а фанаты снимают десятки тысяч видео под эти песни в TikTok.

Песня "Погляд" набрала 12 млн просмотров на YouTube, а песня "Чекає вдома" — 10 млн.

В начале этого месяца артист представил новый трек "Порічка" совместно с певицей KOLA. Менее чем через две недели видео набрало 1.2 млн просмотров на YouTube. Песня уже успела занять первое место в трендах YouTube, третье место у "Топ-100 Украины" в Apple Musiс и первые места во многих плейлистах Spotify.

Также YAKTAK занимает первое место популярнейших исполнителей YouTube Music.

Позиция певца YAKTAK в чартах. Скриншот: менеджмент артиста

Напомним, ранее мы писали, что светское звездное благотворительное мероприятие в Киеве посетил Национальный реестр рекордов Украины. Также мы рассказывали, что продюсеры Wellboy озвучили безумную сумму, которую им должен певец за расторжение контракта.

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