Співак-мільйонник YAKTAK емоційно відреагував на російські пісні в українських чартах

Український співак YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: google.com

Попри активну діяльність українських артистів та релізи нових пісень, першу сходинку і на Apple Music, і на Spotify займають виконавці з країни-терориста. Це обурило багатьох користувачів соцмереж.

У своїх Instastories з цього приводу висловився співак YAKTAK (Ярослав Карпук), композиція якого знаходиться в ТОП-3.

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Так, наприклад, в Apple Music "Топ-100 Україна" перше місце посідає трек російських реперів Kravz та Гио ПиКа "Где прошла ты", а третє — пісня співачки країни-терориста Macan, Asphalt 8. Трек "Погляд" українського артиста YAKTAK розмістився на другому місці серед російського контенту.

Рейтинг стрімінгової платформи Apple Music. Скриншот з сайту kworb.net

17-річний співак, кліпи якого збирають мільйони переглядів, емоційно відреагував на цю ситуацію у себе в соцмережах.

"Я не знаю, чим люди думають, коли слухають російську музику в цей час. До війни я теж слухав російські пісні, вони мені дуже подобалися, і я думав, що у нас немає і близько чогось подібного. Але я помилявся. Треба просто пошукати. Українських виконавців є дуже багато, різних, крутих. Ми самі впускаємо росіян у свій дім, у свою голову, слухаючи їх музику. Тому підтримуймо все українське, виганяймо все російське з наших чартів. Слава Україні!" — прокоментував YAKTAK.

Нагадаємо, раніше ми писали, що згідно з нещодавнім дослідженням OSINT-спільноти Molfar кожен п'ятий українець й досі слухає російську музику. Ані понад рік повномасштабної війни, ані жахливі новини про варварські вбивства наших захисників на фронті не змінили музичні вподобання деяких наших земляків.

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