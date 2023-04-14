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Співак-мільйонник YAKTAK емоційно відреагував на російські пісні в українських чартах

14 квітня 2023 09:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співак-мільйонник YAKTAK емоційно відреагував на російські пісні в українських чартах
Український співак YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Попри активну діяльність українських артистів та релізи нових пісень, першу сходинку і на Apple Music, і на Spotify займають виконавці з країни-терориста. Це обурило багатьох користувачів соцмереж.

У своїх Instastories з цього приводу висловився співак YAKTAK (Ярослав Карпук), композиція якого знаходиться в ТОП-3. 

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Так, наприклад, в Apple Music "Топ-100 Україна" перше місце посідає трек російських реперів Kravz та Гио ПиКа "Где прошла ты", а третє — пісня співачки країни-терориста Macan, Asphalt 8. Трек "Погляд" українського артиста YAKTAK розмістився на другому місці серед російського контенту. 

Рейтинг стрімінгової платформи Apple Music. Скриншот з сайту kworb.net 

17-річний співак, кліпи якого збирають мільйони переглядів, емоційно відреагував на цю ситуацію у себе в соцмережах.

"Я не знаю, чим люди думають, коли слухають російську музику в цей час. До війни я теж слухав російські пісні, вони мені дуже подобалися, і я думав, що у нас немає і близько чогось подібного. Але я помилявся. Треба просто пошукати. Українських виконавців є дуже багато, різних, крутих. Ми самі впускаємо росіян у свій дім, у свою голову, слухаючи їх музику. Тому підтримуймо все українське, виганяймо все російське з наших чартів. Слава Україні!" — прокоментував YAKTAK.

Нагадаємо, раніше ми писали, що згідно з нещодавнім дослідженням OSINT-спільноти Molfar кожен п'ятий українець й досі слухає російську музику. Ані понад рік повномасштабної війни, ані жахливі новини про варварські вбивства наших захисників на фронті не змінили музичні вподобання деяких наших земляків. 

Також ми розповідали, коли дивитись церемонію премії YUNA 2023 та скільки буде переможців.

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