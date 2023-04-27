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Молодого американського репера зарізали у в'язниці: подробиці вбивства

27 квітня 2023 10:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молодого американського репера зарізали у в'язниці: подробиці вбивства
Американський репер MoneySign Suede. Фото: Instagram/moneysignsuede
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Перспективний 22-річний американський репер MoneySign Suede, відео якого набирали мільйони переглядів у соцмережах, був вбитий в одній з каліфорнійських в'язниць. Молоду зірку зарізали у ванній кімнаті.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці вбивства

Працівники виправної колонії в Соледад (штат Каліфорнія), повідомили, що наразі вони розслідують вбивство MoneySign Suede після того, як виявили, що він був відсутній на перевірці кількості ув'язнених у вівторок, 25 квітня, близько 21:55.

Репера знайшли з перерізаним горлом в одній з душових кімнат в іншій частині виправного закладу. Співробітники в'язниці намагалися надати невідкладну допомогу, але без успіху. Вбивство змусило чиновників обмежити пересування ув’язнених, поки вони проводять розслідування.

Чому репер був у в’язниці

MoneySign Suede перебував у виправному закладі після того, як був засуджений до 32 місяців за звинуваченням у володінні зброєю. Репер здався правоохоронцям у грудні минулого року і був поміщений до державної в'язниці в Соледад. Перед вбивством він мав чимало сутичок із законом і кілька разів потрапляв у в’язницю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 20-річний шанувальник американської співачки Тейлор Свіфт загинув, коли повертався додому після її концерту.

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