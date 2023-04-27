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Молодого американского рэпера зарезали в тюрьме: подробности убийства

27 апреля 2023 10:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Молодого американского рэпера зарезали в тюрьме: подробности убийства
Американский рэпер MoneySign Suede. Фото: Instagram/moneysignsuede
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Перспективный 22-летний американский рэпер MoneySign Suede, видео которого набирали миллионы просмотров в соцсетях, был убит в одной из калифорнийских тюрем. Молодую звезду зарезали в ванной комнате.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности убийства

Сотрудники исправительной колонии в Соледад (штат Калифорния) сообщили, что в настоящее время они расследуют убийство MoneySign Suede после того, как обнаружили, что он отсутствовал на проверке количества заключенных во вторник, 25 апреля, около 21:55.

Рэпера нашли с перерезанным горлом в одной из душевых комнат в другой части исправительного заведения. Сотрудники тюрьмы пытались оказать неотложную помощь, но безуспешно. Убийство вынудило чиновников ограничить передвижение заключенных, пока они проводят расследование.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by MoneySign Suede (@moneysignsuede)

Почему рэпер был в тюрьме

MoneySign Suede находился в исправительном заведении после того, как был приговорен к 32 месяцам по обвинению во владении оружием. Рэпер сдался правоохранителям в декабре прошлого года и был помещен в тюрьму в Соледад. Перед убийством у него были другие проблемы с законом и он несколько раз попадал в тюрьму.

Напомним, ранее мы писали, что 20-летний поклонник американской певицы Тейлор Свифт погиб, когда возвращался домой после ее концерта.

Также мы рассказывали, что на жизнь участников группы "Антитіла" было совершено покушение: музыканты едва не попали в ДТП.

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