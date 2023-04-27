Молодого американского рэпера зарезали в тюрьме: подробности убийства

Американский рэпер MoneySign Suede. Фото: Instagram/moneysignsuede

Перспективный 22-летний американский рэпер MoneySign Suede, видео которого набирали миллионы просмотров в соцсетях, был убит в одной из калифорнийских тюрем. Молодую звезду зарезали в ванной комнате.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности убийства

Сотрудники исправительной колонии в Соледад (штат Калифорния) сообщили, что в настоящее время они расследуют убийство MoneySign Suede после того, как обнаружили, что он отсутствовал на проверке количества заключенных во вторник, 25 апреля, около 21:55.

Рэпера нашли с перерезанным горлом в одной из душевых комнат в другой части исправительного заведения. Сотрудники тюрьмы пытались оказать неотложную помощь, но безуспешно. Убийство вынудило чиновников ограничить передвижение заключенных, пока они проводят расследование.

Почему рэпер был в тюрьме

MoneySign Suede находился в исправительном заведении после того, как был приговорен к 32 месяцам по обвинению во владении оружием. Рэпер сдался правоохранителям в декабре прошлого года и был помещен в тюрьму в Соледад. Перед убийством у него были другие проблемы с законом и он несколько раз попадал в тюрьму.

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