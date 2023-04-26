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Шанувальник Тейлор Свіфт загинув, коли повертався після її концерту додому: подробиці

26 квітня 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шанувальник Тейлор Свіфт загинув, коли повертався після її концерту додому: подробиці
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку минулого місяця стартувала північноамериканська частина світового туру The Eras Tour співачки Тейлор Свіфт на підтримку її десятого студійного альбому Midnights. Один з концертів відвідав 20-річний шанувальник номінантки премії "Греммі". Для нього це став останній захід в житті.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці 

Джейкоб Льюїс повертався з концерту Тейлор у Г’юстоні, як раптом в його автівки виникли технічні проблеми. Це спонукало 20-річного хлопця вийти з транспортного засобу, щоб спробувати штовхати його на узбіччя.

Його сестра, Ейпріл Бенкрофт, залишилася на водійському сидінні, щоб керувати автівкою.

Поки Льюїс штовхав машину, Алан Брайант Гейс, який на той момент був у стані алкогольного сп’яніння, врізався в хлопця своїм чорним Volkswagen Beetle. 34-річний чоловік кинув машину та втік з місця ДТП. Льюїс помер на місці.

Загиблий шанувальник Тейлор Свіфт, Джейкоб Льюїс. Фото: Twitter/ASwiftieInMex13

Згідно з даними поліції Г’юстона, Гейса затримали. Йому вже висунули звинувачення.

Мати загиблого Джейкоба в одному з інтерв’ю описала його як "дивовижного молодого чоловіка", який любив покемонів, відеоігри та музику. 

Загиблий шанувальник Тейлор Свіфт, Джейкоб Льюїс разом з сестрою. Фото: Twitter/ThePopTingz

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП в Києві. Також ми розповідали, що на життя учасників гурту "Антитіла" було скоєно замах: музиканти ледь не потрапили у ДТП.

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