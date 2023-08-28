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Молодша донька Ольги Сумської повторила юне фото своєї легендарної мами

28 серпня 2023 13:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумська вразила своїм юним фото з домашнього архіву
Акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська акторка Ольга Сумська часто ділиться з прихильниками фото з гастролей та відпочинку. Цього разу зірка замилувала шанувальників своїм знімком з домашнього архіву.

Фото артистка опублікувала у своєму Instagram.

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На знімку 16-річна Ольга Сумська позує з темним волоссям біля пам'ятника письменнику Миколі Гоголю в Полтаві.

 

Акторка Ольга Сумська у юні роки. Фото: instagram.com/olgasumska/

"1982 рік. Полтава", — прокоментувала фото Сумська.

Нещодавно акторка знову приїхала до Полтави з гастролями. Зірка вирішила відтворити свою юну світлину.

"2023 рік. Полтава", — підписала друге фото знаменитість.

 

Акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

 

Донька акторки Ольги Сумської відтворила її фото. Фото: instagram.com/olgasumska/

До речі, зараз Ольга Сумська на гастролі їздить всією родиною. До неї та її чоловіка приєдналася їхня молодша донька Ганна, яка цього року закінчила театральний університет. Дівчина теж не упустила можливості повторити фото своєї мами в Полтаві 41-річної давнини.

Раніше Ольга Сумська з донькою-акторкою показала фото зі спільних гастролей.

Нагадаємо, Сумська без макіяжу привітала коханого з ювілеєм.

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