Ольга Сумская поразила своим юным фото из домашнего архива

Младшая дочь Ольги Сумской повторила юное фото своей легендарной мамы
Украинская актриса Ольга Сумская часто делится с поклонниками фото с гастролей и отдыха. На этот раз звезда очаровала поклонников своим снимком из домашнего архива.
Фото артистка опубликовала в своем Instagram.
Сумская показала фото своей юности
На снимке 16-летняя Ольга Сумская позирует с темными волосами у памятника писателю Николаю Гоголю в Полтаве.
"1982 год. Полтава", — прокомментировала фото Сумская.
Недавно актриса снова приехала в Полтаву с гастролями. Звезда решила воспроизвести свое юное фото.
"2023 год. Полтава", — подписала второе фото знаменитость.
Кстати, сейчас Ольга Сумская на гастроли ездит всей семье. К ней и ее мужу присоединилась их младшая дочь Анна, которая в этом году окончила театральный университет. Девушка тоже не упустила возможность повторить фото своей мамы в Полтаве 41-летней давности.
Ранее Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото с общих гастролей.
Напомним, Сумская без макияжа поздравила любимого с юбилеем.