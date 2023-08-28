Ольга Сумская поразила своим юным фото из домашнего архива

Актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Украинская актриса Ольга Сумская часто делится с поклонниками фото с гастролей и отдыха. На этот раз звезда очаровала поклонников своим снимком из домашнего архива.

Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Сумская показала фото своей юности

На снимке 16-летняя Ольга Сумская позирует с темными волосами у памятника писателю Николаю Гоголю в Полтаве.

Актриса Ольга Сумская в юные годы. Фото: instagram.com/olgasumska/

"1982 год. Полтава", — прокомментировала фото Сумская.

Недавно актриса снова приехала в Полтаву с гастролями. Звезда решила воспроизвести свое юное фото.

"2023 год. Полтава", — подписала второе фото знаменитость.

Актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Дочь актрисы Ольги Сумской воспроизвела ее фото. Фото: instagram.com/olgasumska/

Кстати, сейчас Ольга Сумская на гастроли ездит всей семье. К ней и ее мужу присоединилась их младшая дочь Анна, которая в этом году окончила театральный университет. Девушка тоже не упустила возможность повторить фото своей мамы в Полтаве 41-летней давности.

Ранее Ольга Сумская с дочерью-актрисой показала фото с общих гастролей.

Напомним, Сумская без макияжа поздравила любимого с юбилеем.