Разом до перемоги: Сумська без макіяжу привітала коханого з ювілеєм

Актори Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська привітала свого коханого чоловіка, актора Віталія Борисюка з 60-річчям. Подружжя щасливо позували на спільному фото.

Знімком, на якому постала без макіяжу, акторка поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Ювілей з найріднішими

Зірка на честь ювілею подарувала чоловіку повітряну кульку і букет в патріотичних кольорах. Світлину акторка підписала романтично:

Актори Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/

Актор Віталій Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska/

Акторка Ольга Сумська порадувала чоловіка на його ювілей. Фото: instagram.com/olgasumska/

"З ЮВІЛЕЄМ, коханий! Вічно молодий і найрідніший! Люблю!" — написала Сумська.

Нещодавно актори відзначили 27 річницю шлюбу. З цього привду Ольга привітала коханого.

"27 років разом…Вірю, що і надалі ми збережемо ці почуття", — прокоментувала акторка.

Борисюк — другий чоловік Сумської. З ним зірка почала роман, ще коли була у шлюбі з актором Євгенієм Паперним.

У союзі Сумської та Паперного народилася спільна дочка Антоніна, яка нині заміжня за російським актором Володимиром Ягличем. Після початку війни Антоніна і продовжує жити в Москві.

Від Борисюка Ольга Сумська виховує доньку Ганну.

Нагадаємо, Ніколь Кідман привітала чоловіка Кіта Урбана з 17 річницею весілля. 56-річна актриса опублікувала чорно-білий інтимний знімок із чоловіком.

Раніше співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Репяхова наприкінці травня мали святкувати третю річницю шлюбу. Але закохані забули про цю визначну для них дату.