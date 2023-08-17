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Молодша донька Полякової дала поради, як пережити розставання з хлопцем

17 серпня 2023 09:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молодша донька Полякової дала поради, як пережити розставання з хлопцем
Співачка Оля Полякова. Скриншот: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молодша донька співачки Олі Полякової, 11-річна Аліса, все частіше з’являється в сторіз своєї зіркової мами. У новому відео вона розповіла, що треба робити, коли від тебе пішов чоловік/хлопець.

Відповідне відео з’явилось в Instastories артистки. 

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Полякова запитала в Алісі, що треба робити, коли чоловік розбив серце та розірвав стосунки. В притаманному їй стилі дівчина серйозно, лаконічно та чітко прописала алгоритм дій, чим здивувала свою маму. 

"Він вирішив тебе кинути, ну і? Молодець! Він не любить тебе, і що? І він не йде до коханки якоїсь, а як нормальна здорова людина каже: Я тебе не люблю. Все", — зазначила Аліса.

Полякова запитала в доньки, а що ж робити, коли від такого рішення серце в дівчини болить. На це в Алісі також є відповідь.

"Ну, тобі боляче, але ж ти якось жила до цього, ось і будеш жити. — Це дуже слушна думка. А чи треба кричати йому в слід, що він покидьок, чи ні? — Ні. — А що треба йому сказати? — Дякую. — За що? — За час, який ви провели разом", — підсумувала Аліса.

Наприкінці відео Полякова не стримувала свого здивування від позиції доньки, яка зараз проводить шкільні канікули на Батьківщині. Від початку повномасштабної війни вона навчається в елітній школі-пансіоні під Лондоном. У Великій Британії їх називають бордингами. 

Молодша донька Олі Полякової, Аліса. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Раніше ми писали, що Оля Полякова розповіла про свою куму, яка служить в ЗСУ. Також ми розповідали, що захисники України знялись у зворушливому кліпі Полякової на пісню "Дякую".

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