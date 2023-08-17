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Младшая дочь Поляковой дала советы, как пережить расставание с парнем

17 августа 2023 09:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Младшая дочь Поляковой дала советы, как пережить расставание с парнем
Певица Оля Полякова. Скриншот: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Младшая дочь певицы Оли Поляковой, 11-летняя Алиса, все чаще появляется в сториз своей звездной мамы. В новом видео она рассказала, что нужно делать, когда от тебя ушел мужчина.

Соответствующее видео появилось в Instastories артистки.

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Полякова спросила у Алисы, что нужно делать, когда мужчина разбил сердце и разорвал отношения. В присущем ей стиле девушка серьезно, лаконично и четко прописала алгоритм действий, чем удивила свою маму.

"Он решил тебя бросить, ну и? Молодец! Он не любит тебя, и что? И он не идет к любовнице какой-то, а как нормальный здоровый человек говорит: Я тебя не люблю. Все", — отметила Алиса.

Полякова спросила у дочери, а что делать, когда от такого решения сердце у девушки болит. На это у Алисы тоже есть ответ.

"Ну, тебе больно, но ты как-то жила до этого, вот и будешь жить. — Это очень правильная мысль. А надо ли кричать ему в след, что он подонок, или нет? — Нет. — А что надо ему сказать? — Спасибо. — За что? — За время, которое вы провели вместе", подытожила Алиса.

В конце видео Полякова не сдерживала своего удивления от позиции дочери, которая сейчас проводит школьные каникулы на Родине. С начала полномасштабной войны она учится в элитной школе-пансионе под Лондоном. В Великобритании их называют бордингами.

Младшая дочь Оли Поляковой, Алиса. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала о своей куме, которая служит в ВСУ. Также мы писали, что защитники Украины снялись в трогательном клипе Поляковой на песню "Дякую".

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