Дочь Брюса Уиллиса выходит замуж

Таллула Уиллис и Джастин Эйс. Фото: instagram.com/buuski/

Дочь известных голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис сообщила поклонникам о радостной новости. Любимый девушки Джастин Эйс сделал ей предложение.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Девушка очаровала кадрами, на которых ей возлюбленный организовал романтическую атмосферу. Он осветил комнату свечами и украсил лепестками роз.

На одном из снимков Таллула кичится своим бриллиантовым кольцом и держит жениха за руку. Счастливые молодожены обнимаются и целуются. На последнем фото Таллула держит на руках любимую собачку своей знаменитой мамы — Пилафа.

"Каждый день @justinacee", — подписала кадры она.

Ранее Таллула была обручена с режиссером Диллоном Бассом. Возлюбленный сделал ей предложение в мае 2021 года, однако в июне 2022 года они разошлись — через три месяца после того, как было обнародовано, что ее отец Брюс Уиллис страдает деменцией.

Ранее известная украинская певица обручилась со своим избранником.

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