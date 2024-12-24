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Младшая дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса объявила о помолвке

24 декабря 2024 13:05
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Дочь Брюса Уиллиса выходит замуж
Таллула Уиллис и Джастин Эйс. Фото: instagram.com/buuski/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Дочь известных голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис сообщила поклонникам о радостной новости. Любимый девушки Джастин Эйс сделал ей предложение.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Девушка очаровала кадрами, на которых ей возлюбленный организовал романтическую атмосферу. Он осветил комнату свечами и украсил лепестками роз.

На одном из снимков Таллула кичится своим бриллиантовым кольцом и держит жениха за руку. Счастливые молодожены обнимаются и целуются. На последнем фото Таллула держит на руках любимую собачку своей знаменитой мамы — Пилафа.

"Каждый день @justinacee", — подписала кадры она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah willis (@buuski)

Ранее Таллула была обручена с режиссером Диллоном Бассом. Возлюбленный сделал ей предложение в мае 2021 года, однако в июне 2022 года они разошлись — через три месяца после того, как было обнародовано, что ее отец Брюс Уиллис страдает деменцией.

Ранее известная украинская певица обручилась со своим избранником.

Также солистка группы KAZKA объяснила, почему откладывает свадьбу со своим женихом.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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